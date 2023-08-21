Çay Bağları yeni kurulan KGYS kameralarıyla daha güvenli
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Çay Bağları'nda KGYS kameraları aktifleştirildi. Çay Bağları yeni kurulan KGYS kameralarıyla daha iyi güvenlik önlemleri alındığı açıklandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Çay Bağları'nda KGYS kameraları aktifleştirildi.
Kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla Çay Bağlarına kurulumu tamamlanan KGYS kameraları aktifleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı