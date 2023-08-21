Çay Bağları yeni kurulan KGYS kameralarıyla daha güvenli

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Çay Bağları'nda KGYS kameraları aktifleştirildi. Çay Bağları yeni kurulan KGYS kameralarıyla daha iyi güvenlik önlemleri alındığı açıklandı.

Çay Bağları yeni kurulan KGYS kameralarıyla daha güvenli
KGYS kameralarıyla daha güvenli
Editör: Süleyman Daban
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Çay Bağları'nda KGYS kameraları aktifleştirildi.
Kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla Çay Bağlarına kurulumu tamamlanan KGYS kameraları aktifleştirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Çay Bağları # kgys
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