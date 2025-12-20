Çay içerken neye uğradıklarını şaşırdılar: Müşterilerin üzerine tavan çöktü!
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kıraathanede masalarda oturan vatandaşların üzerine tavan kaplaması indi.
Olay, Mardin’in Nusaybin ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Posta Sokak’ta bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmede müşterilerin bulunduğu esnada tavan bölümündeki üst kaplama, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden koparak masalarda oturanların üzerine düştü.
Meydana gelen olayda, kopan parçaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, çökmenin yaşandığı iş yerinde olayla ilgili inceleme başlattı.