Çay içerken neye uğradıklarını şaşırdılar: Müşterilerin üzerine tavan çöktü!

Olay, Mardin’in Nusaybin ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Posta Sokak’ta bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmede müşterilerin bulunduğu esnada tavan bölümündeki üst kaplama, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden koparak masalarda oturanların üzerine düştü.