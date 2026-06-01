Çay üreticisi özel sektöründe kıskacında: Çaykur'un kotasını fırsat bilip alım fiyatını 28 TL'ye indirdiler

Çay bahçelerinde hummalı bir çalışma var. Hasadı yapan üretici hemen çayını elden çıkarmak istiyor. Ancak ÇAYKUR'un kapasite nedeniyle alıma kota koyması fiyat krizine neden oldu.



Yaş çay alım fiyatı 35 lira olarak açıklanmıştı. Özel sektör her yıl olduğu gibi bu yılda kotayı fırsat bilerek fiyatları aşağı çekti.



Çay Üreticileri Dayanışma Derneği başkanı Mustafa Mavi, üreticilere tavsiyelerde bulundu. Çayı satmak için acele etmemeleri gerektiğini söyledi. Çaykur'ın ilerleyen zamanda alım yapacağını söyledi. "Ucuza çay vermeyin" dedi.



Mustafa Mavi, sektördeki fiyat krizine çözüm olarak Çay kanununa ihtiyaç olduğunu belirtti.