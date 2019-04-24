Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 3’üncü Hamsi Festivali kemençe ve horonla başladı. Tonlarca hamsinin dağıtıldığı festivalde Karadeniz yöresine ait lezzetler de tanıtıldı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde Karadeniz dernekleri Hamsi Festivali düzenledi.



Trabzon, Sinop, Giresun, Kastamonu, Ordu ve Artvin’in Çayırova dernekleri Karadeniz rüzgarını 2 ton hamsiyi horonlar eşliğinde pişirerek başlattı.



3'üncüsü düzenlenen festivalde hamsiler hem ızgarada hem de mısır unu ile birlikte yağda pişirilerek festivaldeki vatandaşlara ikram edildi. Birçok stantta ise muhlama yapılarak ziyaretçilere tattırıldı.



Karadeniz’in simgesi takalar fuar alanında sergilenirken vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Fuarda, Trabzon’un tereyağı, peyniri, Artvin’in kestane balı, Kastamonu’nun kuyu kebabı, Giresun ile Ordu’nun fındığı, Rize’nin çayı da vardı.



Festivale giden aileler yanlarındaki çocuklarını oyun alanlarında eğlendirirken bir yandan da festivaldeki ürünlerden satın almayı ihmal etmedi.





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