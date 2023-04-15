ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÇAYKUR kura sonucu sorgulama ekranı
ÇAYKUR 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere 1365 mevsimlik işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Başvurularını tamamlayan adaylar, kura sonuçlarını bekliyor. Peki ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 ÇAYKUR kura sonucu sorgulama ekranı
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere 1365 mevsimlik işçi alınacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.
Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere 1041 beden işçisi, 166 meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85 çay eksperi, 52 engelli geçici işçi, 21 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacağı aktarılmıştı.
ÇAYKUR'un 1365 işçi alımı için adaylar başvurularını 29 Mart – 3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdi. Başvuruların ardından adaylar kura sonuçlarını beklemeye başladı.
Kura yöntemiyle yapılacak işçi alımları için toplamda 38 bin 763 kişi kura çekimine katıldı. Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi 14 Nisan Cuma günü başladı.