ÇEDAŞ hizmeti değil, kârı önceliyor: ''105 köyümüz var yüzde 70'inde hat yenilemesi yapılmadı''

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı köyleri adeta kaderine terk edilmiş. Özel elektrik şirketi ÇEDAŞ'ın yeterli yatırım ve bakımı yapmaması nedeniyle köylerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Vatandaş ve yerel yöneticiler şirketin hizmete değil kâra öncelik verdiğini söylüyor.

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ÇEDAŞ hizmeti değil, kârı önceliyor: ''105 köyümüz var yüzde 70'inde hat yenilemesi yapılmadı''
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Daha iyi hizmet verilecek dendi, 2010 yılında elektrik şirketi özelleşti. Cengiz Holding ve Kolin İnşaat ortaklığındaki ÇEDAŞ, Sivas, Tokat ve Yozgat bölgelerine hizmet veriyor.

Sivas'ta 16 ilçe var. Divriği, Zara, İmranlı, Kangal ve Gürün ilçelerinde elektrik kesinleri daha çok yaşanıyor. Özellikle Divriği'nin köyleri bu mağduriyeti en derinden hissediyor.

Özel şirket kar amacı güttüğü için köylere yeterince onarım, bakım ve yatırım yapmıyor. CHP il genel Meclis üyesi ve grup başkanvekili Ali Ekber Gündüz, yaşanan kesintilerin nedenlerini tek tek anlattı.

Köylüler CİMER'e yazdı, ÇEDAŞ yetkileriyle görüştü ancak çözüm olmadı. Kesintiler karşısında suç duyurusunda bulunmak isteyen köylülere, yatırımdan sorumlu genel müdür yardımcısı Özgür Çelik, "Savcı ne yapabilir ki" çıkışında bulundu.

Yağbasan köyündeki elektrik direkleri 1986 yılından beri ahşaptı. Daha yeni bu yıl demir direkler dikilmeye başlandı.

Köye dönüş teşvik ediliyor, ancak köylerde hâlâ en temel ihtiyaçlardan biri olan elektrik sorunu bile çözülebilmiş değil.

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