Cehennem sıcakları geliyor! Meteoroloji kırmızı alarm verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaz aylarının en sıcak dönemlerinden birine girildiğini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, 6 Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye genelinde hava sıcaklıkları ciddi şekilde yükseldi ve mevsim normallerinin çok üzerine çıktı.