Cehennem sıcakları geliyor! Meteoroloji kırmızı alarm verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Temmuz Pazartesi günü için Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağını duyurdu. 36 şehir için yüksek sıcaklık uyarısı yapılırken, bazı bölgelerde hissedilen sıcaklığın 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Cehennem sıcakları geliyor! Meteoroloji kırmızı alarm verdi - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaz aylarının en sıcak dönemlerinden birine girildiğini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, 6 Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye genelinde hava sıcaklıkları ciddi şekilde yükseldi ve mevsim normallerinin çok üzerine çıktı.

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Cehennem sıcakları geliyor! Meteoroloji kırmızı alarm verdi - Resim: 2

Meteoroloji verilerine göre, birçok ilde ortalama sıcaklık 40 dereceye ulaştı. Özellikle güney ve iç bölgelerde hissedilen sıcaklıklar 45 dereceye kadar çıkarken, rekor seviyelere ulaşıldığı bildirildi.

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Cehennem sıcakları geliyor! Meteoroloji kırmızı alarm verdi - Resim: 3

İşte 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı sıcaklık konusunda hava durumu raporu yayınladığı iller:

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Cehennem sıcakları geliyor! Meteoroloji kırmızı alarm verdi - Resim: 4

Edirne

Kırklareli

Çanakkale

Balıkesir

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Bursa

Bilecik

Kocaeli

Sakarya

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Cehennem sıcakları geliyor! Meteoroloji kırmızı alarm verdi - Resim: 6

Düzce

Bartın

Karabük

Çankırı

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Cehennem sıcakları geliyor! Meteoroloji kırmızı alarm verdi - Resim: 7

Bolu

Eskişehir

Afyonkarahisar

Kütahya

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İzmir

Manisa

Uşak

Isparta

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Denizli

Aydın

Muğla

Antalya

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Burdur

Adana

Osmaniye

Kilis

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Gaziantep

Kahramanmaraş

Malatya

Adıyaman

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Cehennem sıcakları geliyor! Meteoroloji kırmızı alarm verdi - Resim: 12

Şanlıurfa

Diyarbakır

Batman

Siirt

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hava sıcaklıkları Meteoroloji Genel Müdürlüğü