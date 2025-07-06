Cehennem sıcakları geliyor! Meteoroloji kırmızı alarm verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Temmuz Pazartesi günü için Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağını duyurdu. 36 şehir için yüksek sıcaklık uyarısı yapılırken, bazı bölgelerde hissedilen sıcaklığın 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaz aylarının en sıcak dönemlerinden birine girildiğini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, 6 Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye genelinde hava sıcaklıkları ciddi şekilde yükseldi ve mevsim normallerinin çok üzerine çıktı.
Meteoroloji verilerine göre, birçok ilde ortalama sıcaklık 40 dereceye ulaştı. Özellikle güney ve iç bölgelerde hissedilen sıcaklıklar 45 dereceye kadar çıkarken, rekor seviyelere ulaşıldığı bildirildi.
İşte 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı sıcaklık konusunda hava durumu raporu yayınladığı iller:
Edirne
Kırklareli
Çanakkale
Balıkesir
Bursa
Bilecik
Kocaeli
Sakarya
Düzce
Bartın
Karabük
Çankırı
Bolu
Eskişehir
Afyonkarahisar
Kütahya
İzmir
Manisa
Uşak
Isparta
Denizli
Aydın
Muğla
Antalya
Burdur
Adana
Osmaniye
Kilis
Gaziantep
Kahramanmaraş
Malatya
Adıyaman
Şanlıurfa
Diyarbakır
Batman
Siirt