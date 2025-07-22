Cehennem sıcakları kapıda! Termometreler 43 dereceyi görecek
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, bazı illerde 40 dereceyi aşacak. Bugün yurtta hava durumu nasıl? İşte detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 22 Temmuz 2025 tarihli hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar etkisini artırarak sürdürüyor.
Özellikle iç ve güney bölgelerde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkıyor.
GÜNEYDOĞU’DA TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERECEK
Diyarbakır’da 43°C, Gaziantep’te 41°C, Mardin’de 40°C bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da adeta fırın etkisi yaşanacak.
Vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları uyarısı yapılıyor.
EGE VE MARMARA KAVRULUYOR
Balıkesir ve Edirne 40°C, İzmir 39°C, Manisa 42°C, Denizli 40°C ile kavurucu sıcakların etkisi altına giriyor.
İstanbul’da ise 35°C sıcaklık bekleniyor. Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
Ankara’da 35°C, Eskişehir ve Konya’da 36°C sıcaklık tahmin ediliyor. Az bulutlu ve açık hava nedeniyle sıcaklıkların daha da etkili hissedilmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars, Ardahan ve Erzurum’un kuzeydoğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde parçalı bulutlu hava hakim olacak.