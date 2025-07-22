Cehennem sıcakları kapıda! Termometreler 43 dereceyi görecek

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, bazı illerde 40 dereceyi aşacak. Bugün yurtta hava durumu nasıl? İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Cehennem sıcakları kapıda! Termometreler 43 dereceyi görecek - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 22 Temmuz 2025 tarihli hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar etkisini artırarak sürdürüyor. 

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Cehennem sıcakları kapıda! Termometreler 43 dereceyi görecek - Resim: 2

Özellikle iç ve güney bölgelerde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkıyor.

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Cehennem sıcakları kapıda! Termometreler 43 dereceyi görecek - Resim: 3

GÜNEYDOĞU’DA TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERECEK

Diyarbakır’da 43°C, Gaziantep’te 41°C, Mardin’de 40°C bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da adeta fırın etkisi yaşanacak.

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Cehennem sıcakları kapıda! Termometreler 43 dereceyi görecek - Resim: 4

Vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları uyarısı yapılıyor.

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Cehennem sıcakları kapıda! Termometreler 43 dereceyi görecek - Resim: 5

EGE VE MARMARA KAVRULUYOR

Balıkesir ve Edirne 40°C, İzmir 39°C, Manisa 42°C, Denizli 40°C ile kavurucu sıcakların etkisi altına giriyor.

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Cehennem sıcakları kapıda! Termometreler 43 dereceyi görecek - Resim: 6

İstanbul’da ise 35°C sıcaklık bekleniyor. Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

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Cehennem sıcakları kapıda! Termometreler 43 dereceyi görecek - Resim: 7

Ankara’da 35°C, Eskişehir ve Konya’da 36°C sıcaklık tahmin ediliyor. Az bulutlu ve açık hava nedeniyle sıcaklıkların daha da etkili hissedilmesi bekleniyor.

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Cehennem sıcakları kapıda! Termometreler 43 dereceyi görecek - Resim: 8

Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars, Ardahan ve Erzurum’un kuzeydoğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıkları