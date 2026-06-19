Çek-senet kavgasında dehşet! Galerici ortağını öldürüp intihar etti

Tarafların yüz yüze geldiği anlarda, yaklaşık 20 milyon liralık çek ve senetlerden kaynaklandığı öne sürülen bu alacak verecek meselesi kısa sürede şiddetli bir tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi ve kontrolden çıkması üzerine Zafer Yılmaz, yanında bulundurduğu tabancayı çekerek Banu Özdağ'ın başına ateş etti.