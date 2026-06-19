Çek-senet kavgasında dehşet! Galerici ortağını öldürüp intihar etti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, aralarında 20 milyon liralık çek-senet anlaşmazlığı bulunan oto galerici Zafer Yılmaz, iş ortağı Banu Özdağ'ı tabancayla başından vurarak öldürdü.
Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Kemerçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto galericilik yapan Zafer Yılmaz ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş ortağı Banu Özdağ arasında bir süredir devam eden borç anlaşmazlığı yeniden alevlendi.
Tarafların yüz yüze geldiği anlarda, yaklaşık 20 milyon liralık çek ve senetlerden kaynaklandığı öne sürülen bu alacak verecek meselesi kısa sürede şiddetli bir tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi ve kontrolden çıkması üzerine Zafer Yılmaz, yanında bulundurduğu tabancayı çekerek Banu Özdağ'ın başına ateş etti.
İş ortağının kanlar içinde yere yığılmasının ardından Zafer Yılmaz, cinayette kullandığı aynı silahı bu kez kendi başına dayayarak tetiği çekti. Çevrede yankılanan art arda silah seslerini duyan vatandaşlar büyük bir panik yaşarken, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen acil ihbar üzerine olay yerine hızla çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları ilk incelemede hem Banu Özdağ'ın hem de Zafer Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Acı haberin duyulmasıyla birlikte ölenlerin yakınları yasa boğulurken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı bir çalışma yürüttü.
Cumhuriyet savcılığı tarafından resmi soruşturma başlatıldı ve emniyet güçlerinin olayın ardındaki tüm detayları aydınlatmaya yönelik incelemeleri çok yönlü olarak sürüyor.