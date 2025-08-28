Çekmeköy’de kafede kanlı saldırı: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı öldü
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç yaşamını yitirdi. Olay, saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’taki bir kafede gerçekleşti.
Yayınlanma:
İddiaya göre, kafede oturan Meriç, kimliği belirsiz bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Başından ağır şekilde yaralanan Meriç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Olayı gören Bekir Kaya, yaşananları şöyle aktardı:
“Arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Bir anda genç orta yaşlarda bir kişi silahını doğrultup ateş etti. Herkes kaçıştı, ben de yere yattım. Hiçbir diyalog ya da tartışma olmadı.”