Çekmeköy’de kafede kanlı saldırı: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı öldü

İddiaya göre, kafede oturan Meriç, kimliği belirsiz bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Başından ağır şekilde yaralanan Meriç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayı gören Bekir Kaya, yaşananları şöyle aktardı:

“Arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Bir anda genç orta yaşlarda bir kişi silahını doğrultup ateş etti. Herkes kaçıştı, ben de yere yattım. Hiçbir diyalog ya da tartışma olmadı.”