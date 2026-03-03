Çekmeköy’de öğrencisi tarafından öldürülen Fatma Nur Çelik için okulunda tören düzenlendi

MESAİ ARKADAŞINDAN ÇARPICI İDDİA: "HASTANEDEN İMZA KARŞILIĞI ÇIKARILMIŞ''

Saldırgan öğrencinin psikolojik rahatsızlıkları olduğunu ve okulun rehberlik servisinin bu durumu tutanak altına aldığını vurgulayan Demirel, şu bilgileri paylaştı: "Rehber öğretmenine 'Bu okulda birilerine zarar vereceğim.' cümleleri kuran bir öğrenci. Daha önceden de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatmış, 8 günlük tedavi süreci sonrası velisinin isteği üzerine bir imza karşılığında 20 Şubat'ta çıkarılmış. Elinde bıçakla bir hafta on gündür, belki de daha önceden de geldi, fark etmedik."

Demirel ayrıca, saldırgan öğrencinin olay günü farklı sınıflara da girdiği ve öğretmenlerin müdahalesi olmasa daha fazla kişiye zarar verebileceği bilgisini ekledi.