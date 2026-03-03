Çekmeköy’de öğrencisi tarafından öldürülen Fatma Nur Çelik için okulunda tören düzenlendi
Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden 44 yaşındaki biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, okulunda düzenlenen geniş katılımlı törenle memleketi Konya'ya uğurlandı.
Olay, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda görevli 44 yaşındaki biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, 17 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi F.S.B'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Çelik için görev yaptığı okulun bahçesinde resmi bir tören gerçekleştirildi.
Dev bir Türk bayrağının asıldığı okul bahçesindeki törene devlet erkanı ve eğitim camiasından yoğun katılım sağlandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın törende yer aldı. Ayrıca Çelik'in mesai arkadaşları, öğrencileri, çok sayıda eğitimci ve sendika temsilcisi de cenaze merasiminde hazır bulundu.
"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"
Tören sırasında Fatma Nur Çelik'in Türk bayrağına sarılı tabutu başında dualar edildi. Burada bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, sözün bittiği yerde olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti: "Topluma, insanlığa faydalı olmak, ilimle ona ışık olmak için hayatını, ömrünü vakfetmiş çok kıymetli bir meslektaşımızın elim bir hadiseyle aramızdan ayrılmasının hüznünü yaşıyoruz. Bu okulumuzun avlusundaki ve Türkiye'mizdeki bütün meslektaşlarımız, ben de öğretmenlik yapmış bir kardeşiniz olarak derin acıyı yüreğimizde hissediyoruz."
Eğitimcilere yönelik şiddet olaylarıyla ilgili yasal düzenlemelere ve alınan tedbirlere değinen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Bunlarla ilgili çalışmalar her zaman yürütülüyor. Sayın Bakanımızın öncülüğünde Öğretmen Meslek Kanunu'nda öğretmenlerimize yönelik tehdit, hakaret ve her türlü cana kastedecek şeylere yönelik suçun artırılmasına dair bir kararımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde kabul edildi. Aynı şekilde okullarımızda disiplin cezaları ağırlaştırıldı ama şu var ki cezaların ağırlaştırılması, kanunların olması, toplumumuzdaki bu hadiselere bizim daha da dikkat etmemizi gerektiriyor."
Yılmaz, konuşmasını merhumeyi yad ederek şu sözlerle tamamladı: "Sevgili Peygamberimiz, insan öldükten sonra amel defterinin kapanacağını ancak üç şey hariç kapanmayacağını buyuruyor. İşte onlardan bir tanesi de talebelerine ilim öğreten insan olarak zikredilir. Fatma Nur Çelik hocamızın amel defterinin kapanmayacağını bilerek, onu hayırla, dualarımızla yad ederek gönlümüzdeki hüznümüzle ahirete uğurlamanın hüznünü birlikte yaşamış oluyoruz. Öğretmenimize Rabb'imizden rahmet diliyorum, kıymetli ailelerine ve yakınlarına, meslektaşlarımıza taziyelerimizi iletiyoruz. Milletimizin, hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin."
Çelik ile uzun yıllar birlikte çalıştığını belirten motorlu araçlar teknolojisi öğretmeni Harun Demirel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kendi halinde, kimseyle problemi olmayan, öğrenciyle diyaloğu iyi olan bir öğretmenimizdi. Çok üzgünüz, canımızı, kıymetli hocamızı kaybettik." dedi.
MESAİ ARKADAŞINDAN ÇARPICI İDDİA: "HASTANEDEN İMZA KARŞILIĞI ÇIKARILMIŞ''
Saldırgan öğrencinin psikolojik rahatsızlıkları olduğunu ve okulun rehberlik servisinin bu durumu tutanak altına aldığını vurgulayan Demirel, şu bilgileri paylaştı: "Rehber öğretmenine 'Bu okulda birilerine zarar vereceğim.' cümleleri kuran bir öğrenci. Daha önceden de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatmış, 8 günlük tedavi süreci sonrası velisinin isteği üzerine bir imza karşılığında 20 Şubat'ta çıkarılmış. Elinde bıçakla bir hafta on gündür, belki de daha önceden de geldi, fark etmedik."
Demirel ayrıca, saldırgan öğrencinin olay günü farklı sınıflara da girdiği ve öğretmenlerin müdahalesi olmasa daha fazla kişiye zarar verebileceği bilgisini ekledi.
Törene katılan özel eğitim sınıfı öğretmeni Emine İlbeyli bir meslektaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek Çelik’e rahmet dilerken, Üsküdar'daki bir lisenin müdürü olan İlhan Küçükünal ise merhumeyi şahsen tanımadığını fakat bir anneyi ve eğitimciyi son yolculuğunda yalnız bırakmamak adına törene katıldığını ifade etti.
Çelik'in öğrencileri Ömer Tuğra Kaya ve Kuzey Tatlı, öğretmenlerinin okuldaki herkesle arasının iyi olduğunu ve öğrencilerin dersleri geçmesi için büyük çaba sarf ettiğini söyleyerek onu çok sevdiklerini dile getirdi. Olayın yaşandığı sınıfta bulunan öğrencilerden Kübra Bayraktar ise saldırganın aniden içeri girerek bıçak çektiğini ve yaşanan şoku atlatamadıklarını aktardı. Mezun öğrencilerden Semih Eren de eski öğretmeninin tüm öğrencilere yardım etmeye çalışan iyiliksever biri olduğunu vurguladı.
MESLEKTAŞLARINDAN "ŞİDDETE DUR DE!" TEPKİSİ
Tören boyunca birçok öğretmen ve öğrenci, yakalarında Fatma Nur Çelik'in fotoğraflarını taşıdı. Mesai arkadaşları merhume için Kur'an-ı Kerim okurken, tören alanındaki öğretmenler "Şiddete Dur De!" sloganları atarak okulda yaşanan bu elim olaya tepki gösterdi.
İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere'nin tezkiye konuşmasının ardından helallik alınarak Çelik'in cenaze namazı kıldırıldı. Merhumenin cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilmek üzere teşrik tekbirleri, dualar ve alkışlar eşliğinde memleketi Konya'ya uğurlandı.