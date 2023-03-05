Celal Şengör İstanbul'da depreme dayanıksız ilçeleri sıraladı

İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI

Şengör İstanbul'a yakın fay hatlarına ilişkin şunları söyledi:

- İstanbul’un güneyinden Türkiye’nin en büyük fayı geçiyor: Kuzey Anadolu Fayı! Bu fay 1967’de Adapazarı depremi, 1999’da da Gölcük ve Adapazarı depremine neden oldu. Adapazarı ve Gölcük yıkıldı. Bu depremde hem Gölcük hem Düzce ayrı ayrı yıkılmıştı ve aralarında 2 ay fark var. Bu depremler Kahramanmaraş ve Gaziantep’te meydana gelen depreme benziyor. Bu deprem esnasında İzmit Körfezinin ağzında yırtılma durdu. Bu yırtılmanın ise devam etmesi lazım. Bu fayın en faal olduğu yer ise ikiye ayrılıyor. Güneydeki o kadar faal değil esas faaliyet kuzeyde. İstanbul’un güneyindeki bu fay Yeşilköy’e 8 km yakınından geçiyor. Adaların hemen burnunun dibinden geçiyor. Bu nedenle Yeşilköy’de şiddet 9’a çıkıyor. (Büyüklük değil şiddet!) Bu demek oluyor ki Yeşilköy yıkılacak.