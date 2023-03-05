Celal Şengör İstanbul'da depreme dayanıksız ilçeleri sıraladı
Kahramanmaraş merkezli depremdeki Yaşanan yıkımın ardından "İstanbul'da depreme dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri?" soruları gündeme geldi. Beklenen olası İstanbul depremi için ise Celal Şengör'den çarpıcı açıklamalar geldi. Celal Şengör İstanbul'da depreme dayanıksız ilçeleri sıraladı.
Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ili birden etkiledi. 7.7 ve 7.6 şiddetinde peş peşe gerçekleşen sarsıntıyla binlerce bina yıkılırken depremin etkilediği illerdeki birçok vatandaş hayatını kaybetti. Uzmanlar bu denli büyük alanı etkileyen depremin akabinde diğer fay hatlarına da dikkat çekti. Yaşanan yıkımın ardından "İstanbul'da depreme dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri?" soruları gündeme geldi. Beklenen olası İstanbul depremi için ise Celal Şengör'den çarpıcı açıklamalar geldi. Hatay depremi için bir hafta öncesinden uyarıda bulunan Şengör İstanbul'un zemini en sağlam olan ve en tehlikeli ilçelerini tek tek açıkladı. İşte İstanbul'da depreme dayanıklı ve yüksek riskli semtler.
Pazarcık ve Elbistan depremlerinden hemen sonra Hatay'da deprem beklediğini söyleyen ve bu tahmini doğru çıkan ünlü Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör, olası İstanbul depremi için çarpıcı uyarılarda bulundu.
Celal Şengör İstanbul'da zemini en kötü ilçeleri şöyle açıkladı:
- İstanbul depreminin büyüklüğü 7.6 olarak öngörüyoruz. Yeşilköy'de ve Tuzla'da şiddet 9'a çıkacak. Büyüklük değil ama şiddet 9 olarak hissedilecek. Harp okullarının buralardan taşınması lazım. Yeşilköy'ün zemini de iyi değil. Yeşilköyün altında bakırköy formasyonu vardır ve bu bir felaket. Adaların altı sağlamdır ama evinizi nasıl yaptığınıza bağlı çünkü fay hattı burnunun dibinde. Adalar'da eviniz sağlamsa endişe etmenize gerek yok. Fay çok yakın olduğu için Adalar'ı sıkı bir şekilde sallayacak. Adaların suyla kaplanması ise mevzu bahis değil. Adalar'da olanların dikkat etmesi ve evlerini kontol ettirmesi gerekiyor.
Şengör, "Büyükçekmece ve Küçükçekmece arası, Küçükçekmece-Haliç arası buralar sahile paralel giden yerler. Avcılar, Samatya, Yedikule… Karşı tarafa (Anadolu Yakası) geçtiğimiz zaman Fenerbahçe biraz daha ileriye gittiğimiz zaman Kartal-Tuzla ve Adalar… Bu bölgeler faya çok yakın. Maraş depremine yakın, baya güçlü bir deprem. 7,6'dan İstanbul perişan olur. Depremden sonra İstanbul'daki yangınlarla ve açıklıkla nasıl başa çıkacaksın?" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL FAY HATTI HARİTASI
Şengör İstanbul'a yakın fay hatlarına ilişkin şunları söyledi:
- İstanbul’un güneyinden Türkiye’nin en büyük fayı geçiyor: Kuzey Anadolu Fayı! Bu fay 1967’de Adapazarı depremi, 1999’da da Gölcük ve Adapazarı depremine neden oldu. Adapazarı ve Gölcük yıkıldı. Bu depremde hem Gölcük hem Düzce ayrı ayrı yıkılmıştı ve aralarında 2 ay fark var. Bu depremler Kahramanmaraş ve Gaziantep’te meydana gelen depreme benziyor. Bu deprem esnasında İzmit Körfezinin ağzında yırtılma durdu. Bu yırtılmanın ise devam etmesi lazım. Bu fayın en faal olduğu yer ise ikiye ayrılıyor. Güneydeki o kadar faal değil esas faaliyet kuzeyde. İstanbul’un güneyindeki bu fay Yeşilköy’e 8 km yakınından geçiyor. Adaların hemen burnunun dibinden geçiyor. Bu nedenle Yeşilköy’de şiddet 9’a çıkıyor. (Büyüklük değil şiddet!) Bu demek oluyor ki Yeşilköy yıkılacak.