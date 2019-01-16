Edirne'deki Gala Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da filamingoları ağırlıyor. Türkülere konu olan allı turnalar, ziyaretçilere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor.

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde bulunan Gala gölü, göç eden binlerce filamingoya ev sahipliği yapıyor. Gala gölü, Türkiye'nin en önemli sulak alanı olan Meriç Deltası Sulak Alanını da içinde barındırıyor.



Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kaya, Gala Gölü ve çevresinin dünyanın en önemli göçmen kuş yaşam alanlarından biri olduğunu söyledi.



Göçmen kuşların en önemli kuluçka alanlarından olan Gala gölü, 2005 yılında milli park statüsü kazandı.



6 bin hektar büyüklüğündeki Gala gölü, ziyaretçilere binlerce filamingonun sergilediği eşsiz bir görsel şölen sunuyor.



Sabah erkenden beslenmek için yol kenarındaki tarlalara inen filamingolara, zaman zaman kuğular da eşlik ediyor. Gala gölünden geçen karayolunu kullanan insanlar ise bu güzel manzaranın seyrine doyamıyor.



ulusal.com.tr



