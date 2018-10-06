GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek, "Çeltikte doğru gübre kullanımı ile verim arttı. Bu özel gübrelerin kullanımı sayesinde başlıca tarımsal ürünlerden biri olan çeltikte de ciddi oranda verim artışına katkı sağlamaktayız." dedi.

GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek, çeltikte doğru gübre kullanımı ile verimin arttığını bildirdi.



Özyürek, GÜBRETAŞ tarafından İpsala ilçesinde düzenlenen Hasat Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, İpsala'da uygulanan bilinçli tarım ve doğru gübreleme programı sayesinde geçen yıla oranla, üçte iki daha az gübre kullanılarak, yüzde 20 fazlası ve Türkiye ortalamasının üzerinde verim artışı sağlandığını belirtti.



GÜBRETAŞ'ın son yıllarda ağırlık verdiği Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği "bitkiye ve bölgeye özel" gübre çeşitleriyle ülke tarımının geleceği için katma değer üretmeye devam ettiğini ifade eden Özyürek, "Bitkiye özel bu ürünlerin bilinçli gübreleme programıyla uygulandığında ulaşılacak sonuçları göstermek için GÜBRETAŞ, her yıl Türkiye'nin farklı illerinde çeşitli tarım ürünleri için deneme ekimleri yapıyor. Doğru ürün ve doğru tarımsal üretimi buluşturan örnek çalışmalarla bilinçli tarımın yaygınlaşmasına katkı sağlıyor." diye konuştu.



Özyürek, çeltikte ürün randımanı ve verimliliğini artırmak amacıyla GÜBRETAŞ'ın Türkiye'de ilk olarak geliştirdiği çeltiğe özel taban gübresi "süper çeltik" için bu yıl İpsala'daki bir önder çiftçinin tarlasında deneme uygulaması yapıldığını anlattı.



Bayrambey mevkisinde gerçekleştirilen örnek çalışmada toprak analizi sonuçları, arazi yapıları ve iklim şartları gibi tarımsal üretimi etkileyen faktörler dikkate alınarak geliştirilen bitki besleme programının uygulandığını dile getiren Özyürek, "Bu uygulamaların sonucunda arazide hem randıman hem de verim açısından tarla ve Türkiye ortalamasına göre yüksek hasat elde edildi. Toplam 50 dekarlık bir arazide uygulanan bu deneme ekiminin sonuçlarını bölgedeki çeltik üreticileriyle Hasat Günü etkinliğinde paylaşıyoruz." dedi.



Çeltik üretimi arttı



Bilinçli tarım yapıldığında dengeli gübreleme ile maksimum verim artışı sağlanacağını belirten Özyürek, şunları kaydetti:



"Türkiye'deki çeltik tarımı alanları son 15 yılda 2 kat, çeltik üretimi ise 2,5 kat arttı. 2002'de 360 bin ton olan ülkemizdeki çeltik üretimi geçen yıl 900 bin tona ulaştı. Bu üretimin de yüzde 45'i tek başına Edirne ilimizde gerçekleşmektedir. Çeltik tarımındaki bu istikrarlı yükseliş sayesinde yerli ürün kullanımı artarken, bu üründe ithalat talebi büyük oranda azalmış ve geçen yıl yurt dışına 614 ton çeltik ihracatı gerçekleştirilmiştir."



GÜBRETAŞ olarak Türkiye'nin önemli tarımsal ürünleri için bitkiye ve bölgeye özel gübreler geliştirdiklerini belirten Özyürek, şöyle devam etti:



"Çeltikte doğru gübre kullanımı ile verim arttı. Bu özel gübrelerin kullanımı sayesinde başlıca tarımsal ürünlerden biri olan çeltikte de ciddi oranda randıman ve verim artışına katkı sağlamaktayız. Böylece ülke tarımı ve milli ekonomi için katma değer üretirken, bir yandan da yaptığımız deneme ekimleri ve tarımsal danışmanlık hizmetleri gibi bilinçli tarım faaliyetleriyle çiftçilerimize iyi tarım uygulaması örnekleri sunmaktayız.



İpsala'daki bu arazide deneme ekimi için bir önder çiftçimizle işbirliği yaptık. Çiftçimiz geçen yıl bu tarladan baroni çeşit çeltikte dekarda 750 kilo verim aldığını söylemişti. Uzman saha ekibimizin yaptıkları toprak analizine uygun gübreleme programıyla bölgedeki çiftçi alışkanlıklarına göre geçen yılın üçte biri kadar taban gübresi kullanmasına rağmen, bu model tarladaki verimi yüzde 20 civarında artırarak dekar başına 900 kiloya yükseltmiş olduk. Bunu bölgeye ve bitkiye özel olarak geliştirdiğimiz süper çeltik ve nitropower ürünlerini test ettiğimiz bu deneme ekimindeki bilinçli tarım uygulaması ile gerçekleştirdik."



Konuşmaların ardından GÜBRETAŞ ziraat mühendisleri Hakan Ermeç ve Erdem Gül, model tarlada yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.



Etkinliğe, Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Müdürü Ergin Çubukcu, Bölge Müdür Yardımcısı Neşe Sarılgan, GÜBRETAŞ Pazarlama Müdürü Yusuf Karatekin ve Tekirdağ Bölge Müdürü Musa Goral, bölgedeki kooperatif ve bayilerden yetkililer ile çiftçiler katıldı.