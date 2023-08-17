Cem Garipoğlu'nun mezarı açılak mı? Bakanlık açıkladı

Cem Garipoğlu, 2009 yılında Münevver Karabulut’u Bahçeşehir’deki villasında öldürdü.

2014 yılında tutuklanarak cezaevine gönderilen Garipoğlu, 2014’te cezaevinde hayatına son verdi ancak hakkındaki tartışmalar son bulmadı.

Karabulut Ailesi, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını istedi. Ancak başvurular reddedildi. Adalet Bakanlığı da ailenin yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve ret kararı verdi.

GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tartışmalara ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Bakan Tunç, burada yaptığı açıklamalarda Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Tunç'un açıklamaları: