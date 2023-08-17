Cem Garipoğlu'nun mezarı açılak mı? Bakanlık açıkladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cem Garipoğlu adlı suçlunun Münevver Karabulut'u vahşice öldürmesine ilişkin mezarının açılması meselesi hakkında beklenmedik bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, eğer Anayasa Mahkemesi böyle bir karar alırsa gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.
Cem Garipoğlu, 2009 yılında Münevver Karabulut’u Bahçeşehir’deki villasında öldürdü.
2014 yılında tutuklanarak cezaevine gönderilen Garipoğlu, 2014’te cezaevinde hayatına son verdi ancak hakkındaki tartışmalar son bulmadı.
Karabulut Ailesi, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını istedi. Ancak başvurular reddedildi. Adalet Bakanlığı da ailenin yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve ret kararı verdi.
GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILACAK MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tartışmalara ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Bakan Tunç, burada yaptığı açıklamalarda Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Tunç'un açıklamaları:
- 2014 yılında bir soruşturma başlamış. Cinayet hükümlüsü cezaevinde intihar etti. Adli tıp raporu ile bunun bir intihar olduğu kararı var. Sonrasında da yurt dışına kaçırılmış iddiası var, bu da mahkemeye taşınmış mahkeme kararını vermiş. Elbette ki ailenin anayasa mahkemesine başvurma hakkı vardır. Bu durumda dosyalar ve deliller yeniden incelenecektir. Anayasa Mahkemesi mezarın açılması yönünde bir karar verirse bu karar uygulanır."