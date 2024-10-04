Cem Garipoğlu'nun mezarından 'şüphe' çıktı: Avukatlar açıkladı

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu'nun mezarı dün açıldı.

MEZARDAN 'ŞÜPHE' ÇIKTI

Garipoğlu'nun mezarındaki fethi kabir işlemi tamamlanırken, mezardan çıkarılan ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Fakat mezardan "şüphe" çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Mezarlık iki parça halindeydi. Üst kısım boş, alt kısımda ceset bütünlük arz etmiyor. Kemikler var. Kafatası var. Ve kefen yok. Steril bir bez yok" ifadelerini kullandı.

Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir

'KEFENİN OLMAMASINI ANLAYAMADIM'

"Kefenin veya bir bezin olmamasını anlayamadım" diyen Epözdemir, "10 sene içerisinde kaybolmuş veya aşınmış olabilir mi? O çok rasyonel ve makul gelmiyor. Ama sonradan o kemiklerin bırakılabilme ihtimali kefenin olmadığı, bez parçasının olmadığı yerde çok kuvvetli bir ihtimal olarak karşımızda duruyor. O beni çok rahatsız etti. Açıkçası ziyadesiyle rahatsız etti" dedi.

'BİR HAFTA İÇİNDE RAPOR DÜZENLENECEK'

"Bir hafta içerisinde raporun tanzim edileceğini düşünüyorum" ifadesini kullanan Epözdemir, şunları söyledi:

- En azından bir nebze olsun kamu vicdanının rahatlayacağını, maddi gerçeğin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Ben şunu söyleyebilirim; gittiğimiz her yerde son 10 yıldır akademik çalışmalarda, üniversitelerde, panellerde, seminerlerde, televizyon programlarında çok mağdur vekilliği yapmamıza rağmen, Türkiye kamuoyunun birçok önemli dosyasında, sosyal sorumluluk projesi olarak bakmamıza rağmen hep bu dosya soruluyor. Herkes ‘Cem Garipoğlu öldü mü’ diyor. Yani insanlarda böyle bir kanaat ve intiba var. Sanki sosyoekonomik durumu nüfuzu iyi olan birinin cezaevinden kaçması mümkünmüş gibi bir algı var. En azından bu algının dağılması, adaletin tecellisi, maddi gerçeğin ortaya çıkması, kamu vicdanın rahatlaması adına bugün yapılan işlemin çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnşallah geldiğimiz noktada, 15 yılın sonunda tekraren söylüyorum maddi gerçek ortaya çıkar, adalet tecelli eder.

FETHİ KABİR TUTANAĞI ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun ulaştığı fethi kabir tutanağına göre, mezarda kefen bulunamadı ve bir plastik poşete rastlandı.

Fethi kabir tutanağında en dikkat çekici ifade "Kemiklerin serbest vaziyette olup, kefen veya cesedi çevreleyen bir bez bulunmadığı görüldü. Bir adet düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet görüldü" şeklindeki cümle.