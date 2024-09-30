Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim günü saat 11.00 de açılacak. Garipoğlu’nun cesedinden alınacak kemik örnekleri ile kimlik eşleşmesi yapılacak

Mert Sagit Mert Sagit
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu
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Karabulut'un ailesinin başvurusu üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı fethi kabir, yani mezarın açılması yönünde karar verdi.

Kararın bir örneği Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığın'a gönderildi. Başsavcılık ile mezarlıklar müdürlüğü arasında gerekli yazışmalar yapıldı.

Savcılık, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığındaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar verdi.

Mezardan Garipoplu’nun kemik örneği alınarak, kimlik eşleşmesi yapılacak.

Münevver Karabulut cinayete ilişkin yargılamada 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti. 

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Kaynak: TRT Haber

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