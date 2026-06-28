Cenaze başında akılalmaz kavga: Eşini kaybeden gelin ile kayınvalide birbirine girdi!
Edirne'de dünden beri kayıp olarak aranan 31 yaşındaki iki çocuk babası Öner Tütüniçmez'in cansız bedeni bir sulama kanalında bulundu. Acı haberi alarak olay yerine gelen talihsiz adamın eşi ile annesi arasında cenaze başında kavga çıktı.
Edirne merkezden motosikletiyle Elçili köyüne gitmek üzere yola çıkan ve dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Öner Tütüniçmez için yürütülen arama çalışmaları sabah saatlerinde sonuçlandı.
Kayıp motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, Üyüklütatar köyü yakınlarından geçen sulama kanalının içerisinde bulundu.
CENAZENİN BAŞINDA BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Ölüm haberini alarak cenazenin bulunduğu alana gelen aile üyeleri arasında kısa süre içerisinde tansiyon yükseldi.
Tütüniçmez'in eşi ile annesi, yaşanan kazadan ötürü birbirlerini suçlayarak tartışmaya başladı. Karşılıklı suçlamalarla başlayan bu sözlü gerginlik, saniyeler içinde gelin ve kayınvalide arasında fiziki bir arbedeye dönüştü.
Cenazenin hemen başında büyüyen kavgaya, o sırada bölgede görev yapan jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, birbirine giren kadınları ayırmak ve olay yerinde sükuneti sağlamak için büyük çaba sarf etti.
Yaşanan arbedenin sonlandırılmasının ardından, olay yerinde sinir krizi geçiren aile üyeleri güvenlik güçleri tarafından alandan uzaklaştırıldı. Ekiplerin sulama kanalında ve çevresinde yaptığı incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte Öner Tütüniçmez'in cenazesi hastane morguna sevk edildi.
Meydana gelen ölüm ve olayın ardından yaşananlara ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde incelemeler devam ediyor.