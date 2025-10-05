Cenaze evi savaş alanına döndü! Husumetli aileler birbirine girdi, ölü ve yaralılar var

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde cenaze evinde çıkan silahlı kavga kanlı bitti. Aralarında husumet bulunan iki tarafın karşılaşmasıyla başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Olay, sabaha karşı Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4. Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunan Aykut ve Olcay Ertaşır kardeşler, A.B. isimli şahsın İstanbul’dan bir yakınının cenazesi için taziye evine geldiğini öğrendi.

İddiaya göre, cenaze evinde karşılaşan iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kavgada ateş açılması sonucu Aykut Ertaşır ve Olcay Ertaşır ağır şekilde yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kardeşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Açılan ateş sonucu yaralanan O.T. ve A.B. isimli şahısların ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgada kullanılan silahların tespiti ve olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, cenaze evinde başlayan kavganın geçmişe dayanan aile husumetinden kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor. Olayla ilgili soruşturma Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ
