Cengiz Kurtoğlu konser yolunda feci kaza geçirdi! Hastaneye kaldırılan sanatçıdan ilk haber

Fantezi ve taverna müziğinin efsane isimlerinden ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, Konya'da vereceği dev konserine gitmek üzere yola çıktığı sırada feci bir trafik kazası geçirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Cengiz Kurtoğlu konser yolunda feci kaza geçirdi! Hastaneye kaldırılan sanatçıdan ilk haber
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Posta gazetesinin son dakika haberine göre; yoğun konser maratonu kapsamında Konya'daki hayranlarıyla buluşmak üzere lüks aracıyla hareket halinde olan Cengiz Kurtoğlu'nun içinde bulunduğu araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçta bulunan usta sanatçı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hızlıca en yakın hastaneye nakledildi.

AYAĞINDA ÇATLAK TESPİT EDİLDİ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastanede uzman doktorlar tarafından yapılan detaylı siber tomografi ve röntgen incelemelerinin ardından acı gerçek ortaya çıktı. Yapılan ilk kontrollerde, kazanın şiddetiyle usta sanatçının ayağında çatlak tespit edildiği öğrenildi.

Hastanede müşahede altında tutulan ve tedavisi yasal prosedürler çerçevesinde titizlikle sürdürülen Cengiz Kurtoğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Yaşanan bu talihsiz kazanın ardından sanatçının Konya'daki konser programının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Emniyet güçleri, milyonları derinden üzen kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir trafik incelemesi başlattı.

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