Artvin Cerattepe’de madencilik faaliyetlerine karşı toplanan 40 bin imza Meclis’e teslim edildi. Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Bedrettin Kalın çağrı yaptı; “Artvin’i korumak tüm ülkenin görevi” dedi.

Cerattepe’nin kurtuluşu için toplanan 40 bin imza Meclis’te.



Artvin’de Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde madencilik faaliyetlerine karşı mücadele eden dernekler birleşerek imza kampanyası başlattı.



Artvin Çevre Platformu öncülüğünde Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenen imza kampanyası 1 ayda tamamlandı.



Başta Artvin olmak üzere İstanbul, Ankara, Zonguldak, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Antalya, İzmir, Sinop ve Sakarya’da toplanan 40 bin imza Başkent’e ulaştırıldı.



Artvin Çevre Platformu adı ile Artvin’den otobüsle yola çıkan 40 kişilik heyetin ilk durağı Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu.



İmzaları Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün teslim aldı. Görüşmeye CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da eşlik etti.



Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Bedrettin Kalın, imzaların teslimi sonrası Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde basın açıklaması yaptı.



Kalın, herkesi Artvin’e sahip çıkmaya çağırdı.





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