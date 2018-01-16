banner965
Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı
Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı
Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü
Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü
Pentagon'dan Afrin açıklaması
Pentagon'dan Afrin açıklaması
ABD'den Barzani'ye destek telefonu
ABD'den Barzani'ye destek telefonu

Cerattepe’de doğa katliamına karşı verilen mücadele sürüyor

Cerattepe’de doğa katliamına karşı verilen mücadele sürüyor. Artvin Çevre Platformu, 1 ayda 40 bin imza toplandı. 40 kişilik heyet toplanan imzaları Meclis’e teslim etmek üzere yola çıktı.

Cerattepe’de doğa katliamına karşı verilen mücadele sürüyor

Doğa katliamına karşı, yurttaşların mücadelesi sürüyor.

Maden faaliyeti kapsamında yok edilen doğa için Artvinliler, 40 bin imza topladı. 

İmza kampanyası bir aydır sürüyordu. 40 kişilik heyet oluşturuldu. 

20 yılı aşkın süredir Artvin’de madencilik faaliyetlerine karşı mücadele sürüyor. Yurttaşlar mücadelede kararlı…


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Cerattepe #artvin
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Suriye sınırındaki göçerler, yerleşik hayata geçmek istiyor
Sonraki Haber
Yetkililer söz verdiği halde yolları yapmadı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.