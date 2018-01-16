Cerattepe’de doğa katliamına karşı verilen mücadele sürüyor. Artvin Çevre Platformu, 1 ayda 40 bin imza toplandı. 40 kişilik heyet toplanan imzaları Meclis’e teslim etmek üzere yola çıktı.

Doğa katliamına karşı, yurttaşların mücadelesi sürüyor.



Maden faaliyeti kapsamında yok edilen doğa için Artvinliler, 40 bin imza topladı.



İmza kampanyası bir aydır sürüyordu. 40 kişilik heyet oluşturuldu.



20 yılı aşkın süredir Artvin’de madencilik faaliyetlerine karşı mücadele sürüyor. Yurttaşlar mücadelede kararlı…





ulusal.com.tr

