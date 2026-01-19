Çerkeş Çiçek Balı coğrafi işaret tescili aldı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesine özgü yöresel değerlerden biri olan Çerkeş Çiçek Balı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) sağladığı teknik destekle coğrafi işaret tesciline kavuştu.

KUZKA’nın "2024 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı" kapsamında, Çerkeş Belediyesi tarafından yürütülen "Çerkeş Balı Coğrafi İşaret Danışmanlığı" projesi başarıyla sonuçlandı.

Kırsal kalkınmayı desteklemek ve geleneksel ürün standartlarını belirlemek amacıyla hazırlanan başvuru dosyasını inceleyen Türk Patent ve Marka Kurumu, süreci tamamlayarak Çerkeş Çiçek Balı’nı coğrafi işaretli ürün olarak tescilledi.

TESCİLLİ LEZZETLER AİLESİ GENİŞLİYOR

KUZKA, şehir tanıtımı ve markalaşma stratejileri doğrultusunda bugüne kadar bölgedeki pek çok ürüne danışmanlık desteği sağladı. Daha önce Çerkeş Kurabiyesi, Eldivan Kirazı, Çerkeş Baklavası, Eldivan Yağlı Çöreği ve Çerkeş Su Böreği bu desteklerle tescil almıştı. Çerkeş Çiçek Balı’nın da listeye eklenmesiyle birlikte, Çankırı’nın coğrafi işaretli yöresel ürün sayısı 30’a yükseldi.

Çerkeş Çiçek Balı, ilçenin zengin bitki florasında yetişen çeşitli çiçeklerden arıların nektar toplamasıyla elde edilen multifloral bir çiçek balı olma özelliği taşıyor. Üretim serüveni, ilkbahar aylarında düşük rakımlı alanlarda başlayıp, yaz sonuna doğru yüksek rakımlı bölgelerde nihai ürünün elde edilmesiyle tamamlanıyor. Kaynağına göre çiçek balı sınıfında yer alan bu özel ürün, üretim ve sunum şekline göre süzme veya petekli bal olarak raflardaki yerini alıyor.

KUZKA tarafından sağlanan bu destek, yalnızca ilin tanıtımına katkı sunmakla sınırlı kalmıyor. Çalışma, yöresel ürünlerde kalite standartlarının oluşturulması, markalaşma süreçlerinin güçlendirilmesi ve ürünlerin katma değerinin artırılarak yerel ekonomiye can suyu olunması açısından büyük önem taşıyor.