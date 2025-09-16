Çerkezköy’de kan donduran olay: Oğul, babasını silahla öldürdü

Olay, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi’nde önceki akşam meydana geldi. Sarbak Metal Anadolu Lisesi’nin karşısındaki boş arazide bulunan barakadan silah sesleri yükseldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, barakada yaşayan Sinan Gündoğdu (44) ağır yaralı halde bulundu. Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gündoğdu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

JASAT DEVREYE GİRDİ, KATİL OĞUL ÇIKTI

Olayın ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerinde cinayette kullanılan silaha rastlanmazken, yapılan detaylı araştırmalar sonucunda katilin ölen adamın oğlu Yusuf Gündoğdu olduğu belirlendi.

Cinayet silahı daha sonra boş bir arazide bulundu. Olay gecesi hastaneye giderek gözyaşları döken Yusuf Gündoğdu, kısa süre içinde gözaltına alındı.

Yusuf Gündoğdu ile birlikte anne, kardeş ve yenge de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Gündoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

İfadesinde iki ay önce askerden geldiğini belirten Yusuf Gündoğdu, babasının annesine sürekli şiddet uyguladığını öne sürdü. Olay günü de tartışma yaşandığını anlatan Gündoğdu, sinirlerine hakim olamayarak ateş ettiğini itiraf etti.

Olayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.