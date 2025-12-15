Çerkezköy'de operasyon: Vatandaşları yüksek faizle tuzağa düşüren 3 şüpheli yakalandı

Çerkezköy'de faaliyet gösteren bazı kişilerin kanunsuz tefecilik yaptığına dair emniyet birimlerine ulaşan yoğun ihbarlar sonrasında kolluk kuvvetleri harekete geçti.

Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinasyonuyla başlatılan kapsamlı soruşturma çerçevesinde, şüpheli konumundaki bu kişiler teknik ve fiziki takibe alındı.

SUÇ UNSURLARI ŞÜPHELİ ADRESLERDE ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen titiz çalışmaların neticesinde tefecilik yaptıkları yönünde güçlü kanıtlar elde edilen M.D., İ.D. ve Y.Ö. isimli şahısların ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda, yasadışı tefecilik faaliyetlerinde kullanıldığı düşünülen "çok sayıda dolu ve boş senet" bulundu. Ayrıca, delil teşkil edebileceği gerekçesiyle şüphelilere ait cep telefonlarına da detaylı inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Operasyon neticesinde gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasını takiben aynı gün içerisinde Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.