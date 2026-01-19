Cesedi 70 kiloluk taşa bağlayıp Kızılırmak'a atmışlardı… Kardeşe ve komşuya en ağır ceza!

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde işlenen cinayete ilişkin dava, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma salonunda maktul Sevgi Gülden Yalçıner’in yakınları ve taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada söz alan maktulün kızı M.C.D., sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederek tüm isimlerden şikayetçi olduğunu vurguladı.

KARDEŞİ VE KOMŞUSU SUÇLAMALARI REDDETTİ

Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklardan maktulün kardeşi Ş.G., hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Olayın diğer kilit ismi olan komşu K.U. da cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını savundu. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ş.G.’yi "tasarlayarak kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ş.G. ayrıca "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 8 yıl 12 ay hapis cezası aldı.

Sanık K.U. hakkında ise "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, diğer suçlardan da toplam 8 yıl 12 ay hapis cezasına hükmedildi.

Mahkeme, sanıklardan maktulün diğer kardeşi Y.G.’ye "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Sanıklar D.U., G.F.G. ve H.U. ise beraat etti.

CESEDİ 70 KİLOLUK TAŞA BAĞLAMIŞLARDI

Olay, 25 Eylül 2024 tarihinde Kırıkkale’nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde meydana gelmişti. Sevgi Gülden Yalçıner’in kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlatmıştı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Yalçıner’in cansız bedeni, 13 Ekim’de Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınlarında bulunmuştu. Yapılan incelemede, cesedin tel örgü ve 70 kilogram ağırlığındaki bir kaldırım taşına bağlanarak Kızılırmak Nehri’ne atıldığı tespit edilmişti.