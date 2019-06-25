Çeşme'de dere yatağından gelen koku ve sivrisinek vatandaşları isyan ettirdi

Turizm merkezlerinden Çeşme'nin Şifne mahallesinde dere yatağından gelen koku ve sivrisinek vatandaşları isyan ettirdi. Nedeni ise yeni TOKİ konutları ile başka bir mahallenin kanalizasyon atıklarının dereye dökülmesi. Dahası bu pis atık su dere üzerinden doğruca denize gidiyor.

Görüntüler İzmir’in denizi ile ünlü turizm bölgesi Çeşme’den. Şifne mahallesinden geçen Bahçelaki dereden kötü kokular yükseliyor. Sivrisinekler mahallenin her yerinde kol geziyor.



Bölgede kanalizasyon hattı yok. Vatandaşların atık suları fosseptik çukurlarına dökülüyor. Ancak yeni kurulan TOKİ evleri ile başka mahallenin kanalizasyon suyu Şifne’den geçen Bahçelaki Deresi’ne dökülüyor.



Dere yatağı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında. Kanalizasyon atıkları dereden doğruca denize dökülüyor. Artık Şifne sahilinde denize girilmiyor.



Koku nedeniyle mahalle sakinleri bahçelerinde ya da balkonlarından yemek bile yiyemez hale gelmiş.



Şifalı suları ile bilinen Şifne’deki durum hastalıklara davetiye çıkarıyor.



Şİfne mahallesi sakinleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden çözüm bekliyor.





HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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