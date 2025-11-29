Çeşme’de şiddetli yağış alarmı: Merkez sular altında kaldı
İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme, gece başlayan ve sabah şiddetlenen sağanak yağışın etkisiyle sular altında kaldı.
İzmir'in Çeşme ilçesi, gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın sabah saatlerinde zirveye ulaşmasıyla su baskınlarıyla boğuştu.
İZSU Genel Müdürlüğü'nün 09.30 itibarıyla paylaştığı verilere göre, bölgeyi etkisi altına alan lodos rüzgarının deniz seviyesini anlık olarak yükseltmesi ve yağmur suyu tahliye sistemlerindeki tıkanmalar ile geri basmalar, kıyı bandı başta olmak üzere ilçe merkezini olumsuz etkiledi.
Şiddetli sağanak nedeniyle Musalla Deresi ve marinaya bağlanan dere kesiminde su seviyesinin kritik eşiğe ulaştığı bildirildi.
Meteorolojik ölçümlere göre, saat 09.00'a kadar Karaburun-Çeşme hattında tam 124 mm yağış kaydedilerek bölge rekor kırdı. Diğer ilçelerde ise Dikili'de 46 mm, Karaburun'da 44 mm, Foça'da 40 mm ve Bergama'da 35 mm yağış ölçüldü.
ILICA ESNAFI ZARARDA
İlçede uzun süredir devam eden altyapı sorunlarına tepki gösteren esnaf, her yıl su baskınları nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'yi göreve çağırdı.
Ilıca'da dönercilik yapan esnaf Yaşar Yılmaz, yaşadığı zararı şu sözlerle aktardı: "Bu her yıl böyle oluyor. Ama dünkü yağmur daha fazlaydı. Ama bu Çeşme'nin alt yapı sorunu var. Belediye Başkanımızdan bu altyapı sorununa destek vermesini istiyoruz." Yılmaz, dükkanındaki tüm etlerin elektrik kesintisi yüzünden bozulduğunu belirterek, "İş yerimde 300 bin lira zararım var. Esnaf zaten perişan oldu. Şu altyapı sıkıntısını çözsünler, artık yeter" diyerek isyanını dile getirdi.
İZMİR GENELİNDE ALINAN İHBAR SAYISI 167'Yİ BULDU
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü ile AFAD'ın sarı kodlu şiddetli yağış uyarısının ardından dün akşamdan itibaren kent genelinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Yağış, İzmir merkezde de hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler cadde ve sokaklarda biriken sularda ilerlemekte zorlandı.
İl genelinde toplamda 167 ihbar alındı. İtfaiye ekiplerinin 112 hattına gelen 61 ihbarın dağılımı şu şekilde oldu: 44’ü ev su baskını, 11’i iş yeri baskını, 3’ü hasar tespiti ve 2’si araç su baskını. İZSU'nun 185 Çağrı Merkezi'ne ulaşan toplam 106 ihbarın 18’i Çeşme'den gelirken, bu ihbarların da 14’ü ev su baskını, 4’ü ise yol su baskını olarak rapor edildi.