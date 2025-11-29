Çeşme’de şiddetli yağış alarmı: Merkez sular altında kaldı

Ilıca'da dönercilik yapan esnaf Yaşar Yılmaz, yaşadığı zararı şu sözlerle aktardı: "Bu her yıl böyle oluyor. Ama dünkü yağmur daha fazlaydı. Ama bu Çeşme'nin alt yapı sorunu var. Belediye Başkanımızdan bu altyapı sorununa destek vermesini istiyoruz." Yılmaz, dükkanındaki tüm etlerin elektrik kesintisi yüzünden bozulduğunu belirterek, "İş yerimde 300 bin lira zararım var. Esnaf zaten perişan oldu. Şu altyapı sıkıntısını çözsünler, artık yeter" diyerek isyanını dile getirdi.