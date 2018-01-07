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Ceviz ezmesi Burdur'un en meşhur tatlısı

Ceviz ezmesi Burdur'un en meşhur tatlısı. Burdur'a gidenler bu lezzeti tatmadan kentten ayrılamıyor. Lezzetinin sırrı ise yörede yetişen ceviz ve şekerde saklı.

Ceviz ezmesi Burdur'un en meşhur tatlısı

Ceviz, İrmik ve şeker bir araya geldi, tadına doyumsuz bu lezzet ortaya çıktı.

Ceviz Ezmesi, Burdur'a özgü bir tat. Hem lezzeti hem de hafifliğiyle ünü yurt geneline yayılmış.

Burdur Ceviz Helvası'nın lezzeti kullanılan malzemeler de saklı. Şeker ve ceviz Burdur'un yerli ürünü.

Bu tatlının yapılışı da oldukça kolay. Şeker ve suyun karıştırılıp kaynatılmasının ardından içine ceviz ve irmik ekleniyor. Ardından tepsilerin üzerine dökülerek kurumaya bırakılıyor. Belli bir süre kurutulduktan sonra yenilebilir kıvama gelen ceviz ezmesine irmik ve cevizin kendi yağı dışında herhangi bir yağ katılmıyor.

Türk Patent Enstitüsü, Ceviz Ezmesine Coğrafi İşaret Tescil Belgesini de verdi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #burdur
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orhan - 3 saat önce
pek datli sevmem ammaa, burdura gidersem bu datlidan alacaam, bu datliyi datmadan sevdim.
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