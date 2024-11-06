Çevre ihlali nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne rekor ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ekipleri, İzmir'de yürütülen denetimlerde, Büyükşehir Belediyesi'nin atıkların su yasaklandığına neden olduğu ve Tire'de vahşi depolama birimleri tespit edilerek 3 milyon 854 bin 237 TL idari para cezası kesildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Çevre ihlali nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne rekor ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ekipleri, İzmir'de yürütülen denetimlerde, Büyükşehir Belediyesi'nin atıkların su yasaklandığına neden olduğu ve Tire'de vahşi depolama birimleri tespit edilerek 3 milyon 854 bin 237 TL idari para cezası kesildi.

Bakanlık, İzmir'deki denetimin sosyal medya hesabından ortaya çıktığını duyurdu. Açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Torbalı ve Menemen'deki atık su arıtma tesislerinin ayrılmadığı ve çevre kirliliğine neden olduğu belirtildi. Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi'nin atık sularını arıtmadan doğrudan iyileştirmesi, Tire'de ise gerekli izinler ve şiddet önlemlerinin alınmasından vahşi çöp depolamanın çevre yasağına yol açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “İlgili Çevre Kanunu gereğince İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 854 bin 237 TL idari para cezası verildi” denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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