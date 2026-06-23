Çevre ilçelerden bile görülüyor! Sultangazi'deki yangın sonrası İstanbul'da korku dolu anlar

İstanbul Sultangazi'ye bağlı Habibler Mahallesi'nde bulunan metruk bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Çevre ilçelerden bile görülüyor! Sultangazi'deki yangın sonrası İstanbul'da korku dolu anlar
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Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sararken, gökyüzünü kaplayan yoğun duman çevre ilçelerden de çıplak gözle görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ALEVLER METRUK BİNAYI ESİR ALDI

Yangın, Sultangazi Habibler Mahallesi'ndeki kullanılmayan metruk bir fabrika binasında meydana geldi. Fabrikadan yükselen alevleri ve dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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