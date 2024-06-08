ÇEVREFEST ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca düzenlenen ÇEVREFEST, üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

ÇEVREFEST ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Başkent Millet Bahçesi'nde "Hepimizin Bir Dünyası Var" temasıyla gerçekleştirilen ÇEVREFEST'e katılan bakanlıklar, belediyeler, özel sektör firmaları, dernekler ve üniversiteler açtıkları stantlarda çevre, sıfır atık ve yenilenebilir enerji projeleri hakkında bilgilendirme yapıyor.

Kağıt, plastik, cam şişe gibi atıklardan yapılan çalışmalarla, vatandaşlarda her atığın çöp olmadığı fikri oluşturulmaya çalışılıyor.

Ambalaj kutularının geri dönüşüme kazandırılması için kurulan depozito iade makinelerine yoğun ilgi gösteren katılımcılar, makineye attıkları her ambalaj karşılığında hediye alıyor.

İklim Tüneline giren ziyaretçilere, iklim değişikliğinin sonuçları ve atıkların doğaya verdiği zararlar videolarla gösteriliyor.

Festivale gelen çocuklar ise kendileri için hazırlanan özel alanlarda sahne gösterileriyle eğleniyor, atölye çalışmalarına katılıyor.

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# Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki
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