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Çevreye ateş edip bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş eden zanlının bir kişiyi yaralaması, arabasına benzin döküp yakmakla tehdit ettiği anlar ve yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı

Çevreye ateş edip bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, av tüfeğiyle etrafa ateş eden ve bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı'nda arabasını park eden ve av tüfeğiyle araçtan inen Mahmut D. çevreye rastgele ateş etmeye başladı.

Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan'ın yanına gelmesini isteyen şüpheli, kendisini iknaya çalışan bir vatandaşı ateş ederek ayağından yaraladı.

Arabasına benzin döken ve yakmakla tehdit eden zanlı, çevrede güvenlik önlemi alan bir jandarma görevlisi tarafından özel harekat polis ekiplerinin de desteğiyle yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alındıktan sonra emniyette götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mahmut D, tutuklandı.

Olay, güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #etrafa ateş #akçakale
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