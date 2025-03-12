Ceyhan Nehri'nde balık ölümleri! Bakanlık harekete geçti

Adana'da Ceyhan Nehri'nde yaşanan balık ölümleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

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Ceyhan Nehri'nde balık ölümleri! Bakanlık harekete geçti
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Bakanlık ekipleri, nehrin doğduğu Kahramanmaraş Elbistan’dan denize döküldüğü İskenderun Körfezi’ne kadar geniş çaplı inceleme başlattı.

📌 İncelemeler kapsamında:
🔹 Ceyhan Nehri Havzası ve Seyhan Havzası boyunca kirlilik taraması yapıldı.
🔹 Nehir yatağında 21 farklı noktadan yüzeysel su numuneleri toplandı.
🔹 Organize sanayi bölgeleri, belediye atık su arıtma tesisleri ve sanayi kuruluşları dahil 40 tesisten atık su numuneleri alındı.
🔹 Atık su analiz sonuçlarına göre çevre mevzuatına aykırı deşarj tespit edilirse, sorumlu işletmelere idari yaptırım uygulanacak.

Bakanlık ekiplerinin Adana’daki geri dönüşüm tesislerinde çevre denetimlerine devam ettiği belirtilirken, bölgedeki kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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