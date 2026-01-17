Ceza kesilirse şaşırmayın: Hız sınırında o dönem bitti! Yapay zeka o ihlali anında buluyor
Yolda yapılan küçük manevralar artık kurtarmıyor. Yeni uygulama, sürücüleri baştan sona takibe alıyor...
2026 yılıyla birlikte Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan ortalama hız denetim sistemi, trafik denetimlerinde alışılmış düzeni kökten değiştirdi. Yeni uygulamayla birlikte sürücülerin yalnızca radarın bulunduğu noktada yavaşlaması artık yeterli olmuyor. Denetimler, belirli bir yol kesiti boyunca yapılan sürüşün tamamı üzerinden değerlendiriliyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sistem, sürücülerin güzergâh boyunca sergilediği hız davranışını esas alıyor. Böylece hız ihlalleri tek bir noktaya göre değil, aracın belirlenen mesafeyi hangi sürede kat ettiğine bakılarak tespit ediliyor.
Yeni uygulama, klasik radar mantığını tamamen devre dışı bırakmış durumda. Sürücülerin sadece radar görülen noktada yavaşlayarak cezadan kaçmasının önüne geçiliyor.
Denetimler, yolun başlangıç ve bitiş noktalarına yerleştirilen kameralar aracılığıyla yapılıyor. Bu sistem, aracın kat ettiği mesafeyi ve geçen süreyi hesaplayarak ortalama hızını belirliyor. Böylece sürüşün tamamı kontrol altına alınmış oluyor.
Akıllı koridor olarak adlandırılan bu sistemde, yüksek çözünürlüklü kameralar ve plaka tanıma teknolojisi birlikte çalışıyor. Araçların giriş ve çıkış anları kayıt altına alınarak tüm veriler sistem tarafından analiz ediliyor.
Yapay zekâ destekli altyapı sayesinde yalnızca hız ihlalleri değil; emniyet kemeri takmama, şerit ihlali ve seyir halindeyken cep telefonu kullanımı gibi kural ihlalleri de tespit edilebiliyor.
Sistem tarafından tespit edilen ihlaller herhangi bir manuel işlem gerektirmeden dijital ortama aktarılıyor. Hız sınırını aşan sürücüler için cezalar otomatik olarak düzenleniyor.
Oluşturulan cezalar doğrudan e-Devlet üzerinden sürücülere iletiliyor. Böylece denetim ve bildirim süreci tamamen elektronik ortamda yürütülmüş oluyor.
Yetkililer, uygulamanın temel hedefinin ceza kesmek değil, sürücüleri yolun tamamında kurallara uymaya teşvik etmek olduğunu vurguluyor.
Yeni sistemle birlikte kısa süreli hız düşürme manevraları etkisiz hale geliyor. Denetimler tüm güzergâhı kapsadığı için sürücülerin yol boyunca hız limitlerine uyması gerekiyor.
Uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte trafik kazalarının azaltılması ve daha güvenli bir ulaşım ortamının sağlanması hedefleniyor.