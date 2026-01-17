Ceza kesilirse şaşırmayın: Hız sınırında o dönem bitti! Yapay zeka o ihlali anında buluyor

Akıllı koridor olarak adlandırılan bu sistemde, yüksek çözünürlüklü kameralar ve plaka tanıma teknolojisi birlikte çalışıyor. Araçların giriş ve çıkış anları kayıt altına alınarak tüm veriler sistem tarafından analiz ediliyor.

Yapay zekâ destekli altyapı sayesinde yalnızca hız ihlalleri değil; emniyet kemeri takmama, şerit ihlali ve seyir halindeyken cep telefonu kullanımı gibi kural ihlalleri de tespit edilebiliyor.