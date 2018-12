Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, geçmişte binlerce tutuklu ve hükümlünün kaldığı cezaevi binasının "gençlik merkezi" olarak hizmet vermesi için düğmeye basıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan ve geçmişte binlerce tutuklu ve hükümlünün barındığı cezaevi binasının gençlerin hizmetine sunulması için proje hazırlandı.



Köyceğiz'de yaklaşık 50 yıl cezaevi olarak kullanılan binada, mahkum ve tutukluların bıraktığı izler kaldı.



Gelişim Mahallesi'nde, 1960'lı yıllarda hizmete açılan Köyceğiz A Tipi Cezaevi, 2012 yılında boşaltıldı. Tutuklu ve hükümlüler, Muğla E tipi Ceza İnfaz Kurumu ile ilçelerdeki diğer cezaevlerine sevk edildi.



Kapatıldığı tarihten beri atıl durumda bulunan Köyceğiz A Tipi Kapalı Cezaevi binasının süreç içinde camları kırıldı, tel örgüleri çürüdü ve mahkumların bıraktığı duvar yazıları, geçmişin izlerini taşır hale geldi.



Açık olduğu yıllarda on binlerce tutuklu ve hükümlüye mekan olan cezaevinin koğuş ve koridorlarında ise cam kırıkları ve kırılan eşyaların parçaları bulunuyor.



Eski cezaevinin bulunduğu alanın atıl durumdan kurtarılması ve bölgenin hareketlendirilmesi amacıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Köyceğiz Kaymakamlığı ve belediyenin tarafından ortak proje hazırlandı. Projeyle cezaevinin "gençlik merkezi" olarak hizmet vermesi için çalışma başlatıldı.



Projenin kısa sürede hayata geçirilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığından gelen ekip, kaymakamlık ve belediye yetkilileriyle alanda inceleme yaptı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar binlerce tutuklu ve hükümlüye mekan olan cezaevinin, gençlerin yaşam alanı olması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Amaçlarının atıl durumdaki bir mekanı daha yaşanabilir hale getirerek bölge turizmine de katkı sunmak olduğunu belirten Öçalmaz, "Ülkemizin geleceği ve yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı her alanda en iyi şekilde yetiştirmek için çaba gösteriyoruz. Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayreti içerisindeyiz." dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne tahsisli, 6 yıl öncesine kadar hizmet veren cezaevinde yer tahsis çalışmalarının son aşamasına geldiklerini vurgulayan Öçalmaz, yaklaşık 4,5 dönümlük alana gençlik merkezi yapmak üzere çalışmaları başlattıklarını dile getirdi.



Yaklaşık 2 yıldır yer tahsisiyle ilgili çalışma yürüttüklerini anlatan Öçalmaz, şöyle konuştu:



"Biz bu bölgede gençlerimize en iyi hizmeti verecek bir gençlik merkezi olmasını istiyoruz. Gençlerimizin nitelikli, ahlaklı, ülkesine, geleceğine ve milletine bağlı bir nesil yetiştirme çabası içerisinde olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bir dönem cezaevi olarak hizmet veren bir alan inşallah önümüzdeki süreçte ülkemizin geleceği olan gençlerimize hizmet verecek."



Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ise "1960'lı yıllarda cezaevi olarak açık olan bina 2012 yılında Adalet Bakanlığınca kapatıldı. 6 yıldır atıl durumda bulunan binanın, ilçeye katkı sunacak şekilde değerlendirilmesinde karar kıldık." dedi.



Uzun yıllar cezaevi olarak kullanılan alanların gençlerin hizmetine açılmasının gurur verici olduğunu vurgulayan Ceylan, tarihi dokuyu bozmadan bölgedeki her türlü mekanı gençlere hizmet verecek alanlara dönüştürmeyi planladıklarını ifade etti.



Ceylan, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2019 yatırım programına alınacağını bildirdi.