banner988
Krull, konser vermek için ilk kez Türkiye'ye geldi
Krull, konser vermek için ilk kez Türkiye'ye geldi
Nazlı Ilıcak'ın cezası onansın talebi
Nazlı Ilıcak'ın cezası onansın talebi
Facebook personel göndermekten vazgeçti
Facebook personel göndermekten vazgeçti
Açıköğretim
Açıköğretim "ikinci üniversite" kayıtları uzatıldı

Cezaevi firarisi 10 günde bir otomobil ile 3 motosiklet çaldı

Amasya'da, cezaevinden firar ettikten sonra 3 motosiklet, bir otomobil ile ev ve otomobillerden çeşitli eşyalar çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Cezaevi firarisi 10 günde bir otomobil ile 3 motosiklet çaldı

Hakkındaki 38 ayrı suç kaydı nedeniyle tutuklanan ve 10 gün önce bulunduğu Gümüşhacıköy Yarı Açık Cezaevi'nden firar eden İlkay G. (19), Şeyhcui Mahallesi'nde bir otomobili çalarken güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaldığı evi tespit eden Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, düzenlediği operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin firari olduğu dönemde 3 motosiklet ve bir otomobil ile ev ve otomobillerden telefon, radyo, fotoğraf makinesi, kamera gibi eşyalar çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlkay G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bulunan çalıntı otomobil, motosiklet ve eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #cezaevi #amasya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.