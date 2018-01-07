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Cezaevi firarisi Ordu'da yakalandı

Bafra ilçesindeki açık cezaevinden kaçan kişi Ordu'da yakalandı.

Cezaevi firarisi Ordu'da yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesindeki açık cezaevinden kaçan kişi Ordu'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, Bafra'daki açık cezaevinden firar eden Fatih Ö.'nün, Altınordu ilçesindeki bir evde olduğunu belirledi.

Ekiplerce eve düzenlenen operasyonda Fatih Ö. yakalandı.

Hakkında 12 ayrı dosyadan kesinleşmiş 17 yıl 8 ay cezası bulunduğu belirlenen Fatih Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #ordu #Cezaevi firarisi
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