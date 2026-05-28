Cezaevinden bayram iznine çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve evdeki kadını sırtından bıçaklayıp kaçtı...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cezaevinden Kurban Bayramı iznine çıkan Ş.Ö., tartıştığı eşi Gülişah Ö. ve evde bulunan Eda D.'yi sırtından bıçakladı, bir kişiyi de darp etti. Termal dron destekli operasyonla yakalanan şüphelinin kabarık suç kaydı ortaya çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cezaevinden bayram iznine çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve evdeki kadını sırtından bıçaklayıp kaçtı...
Yayınlanma:

Olay, dün saat 20.00 sıralarında İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Topçular Sokak'taki bir evde meydana geldi. Hükümlü bulunduğu cezaevinden Kurban Bayramı nedeniyle izinli çıkan Ş.Ö., evdeki kişilere saldırdı. Zanlı, eşi Gülişah Ö. ile o esnada evde bulunan Eda D.'yi sırtlarından bıçakla yaralarken, içerideki 1 kişiyi de darbederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sırtlarından aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan iki kadına ve darbedilen şahsa ilk müdahaleyi evde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan mağdurların sağlık durumlarının şu an için iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının hemen ardından kayıplara karışan şüpheli Ş.Ö.'yü yakalamak için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Polis ekiplerine AFAD ve itfaiye personeli de destek verdi. Ekipler, şüphelinin kaçabileceği güzergahlar üzerinde yoğunlaşarak Topçular Sokak'ın alt kısmında yer alan Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanını ve çevresini termal dron kullanarak havadan taradı.

Sahadaki kapsamlı çalışmalar ve takipler neticesinde emniyet güçleri, şüphelinin saklandığı yeri tespit etti. Ş.Ö., termal dronla taranan bölgenin dışında başka bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen şüphelinin dosyası incelendiğinde, daha önceden "uyuşturucu madde kullanmak" ve "kasten yaralama" suçlarından emniyette kaydının bulunduğu anlaşıldı. Gözaltındaki zanlının emniyetteki işlemleri halihazırda devam ediyor.

Kadın çalışanlara ve annelere yönelik yeni destekler neler? İşte tüm haklar ve şartlarKadın çalışanlara ve annelere yönelik yeni destekler neler? İşte tüm haklar ve şartlarEkonomi
Gürsel Tekin'den CHP Genel Merkezi çıkışında açıklama: "Kılıçdaroğlu itiraz edenlerin varlık sebebi"Gürsel Tekin'den CHP Genel Merkezi çıkışında açıklama: "Kılıçdaroğlu itiraz edenlerin varlık sebebi"Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kocaeli
Günün Manşetleri
Türkiye'nin ilk milli hızlı treninde testler sürüyor
Gökdoğan ve Bozdoğan hedefleri tam isabet vurdu
Türk Altın'dan Kurban Bayramı mesajı
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan
Mustafa Günay görevden uzaklaştırıldı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Kılıçdaroğlu’un bayramlaşma programı belli oldu
Korumanın kullandığı araç bulundu
O araçların üzerine "Haram parayla alınmıştır" yazdırdı
Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası kalkıyor
Çok Okunanlar
1 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 1 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarında son durum ne?
Kadın çalışanlara ve annelere yönelik yeni destekler neler? İşte tüm haklar ve şartlar Kadın çalışanlara ve annelere yönelik yeni destekler neler? İşte tüm haklar ve şartlar