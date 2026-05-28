Cezaevinden bayram iznine çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve evdeki kadını sırtından bıçaklayıp kaçtı...

Olay, dün saat 20.00 sıralarında İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Topçular Sokak'taki bir evde meydana geldi. Hükümlü bulunduğu cezaevinden Kurban Bayramı nedeniyle izinli çıkan Ş.Ö., evdeki kişilere saldırdı. Zanlı, eşi Gülişah Ö. ile o esnada evde bulunan Eda D.'yi sırtlarından bıçakla yaralarken, içerideki 1 kişiyi de darbederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sırtlarından aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan iki kadına ve darbedilen şahsa ilk müdahaleyi evde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan mağdurların sağlık durumlarının şu an için iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının hemen ardından kayıplara karışan şüpheli Ş.Ö.'yü yakalamak için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Polis ekiplerine AFAD ve itfaiye personeli de destek verdi. Ekipler, şüphelinin kaçabileceği güzergahlar üzerinde yoğunlaşarak Topçular Sokak'ın alt kısmında yer alan Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanını ve çevresini termal dron kullanarak havadan taradı.

Sahadaki kapsamlı çalışmalar ve takipler neticesinde emniyet güçleri, şüphelinin saklandığı yeri tespit etti. Ş.Ö., termal dronla taranan bölgenin dışında başka bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen şüphelinin dosyası incelendiğinde, daha önceden "uyuşturucu madde kullanmak" ve "kasten yaralama" suçlarından emniyette kaydının bulunduğu anlaşıldı. Gözaltındaki zanlının emniyetteki işlemleri halihazırda devam ediyor.