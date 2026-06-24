Cezaevinden izinli çıkmıştı, boş arazide cesedi bulundu!
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen 41 yaşındaki Tayfun Güleç, boş bir arazide ölü olarak bulundu.
Olay, saat 21.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. Arazide hareketsiz yatan bir şahsın olduğunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk tıbbi kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik tespit çalışmalarında ölen kişinin 41 yaşındaki Tayfun Güleç olduğu saptandı.
Ayrıca yapılan araştırmalarda, Güleç'in yakın zamanda, 16 Haziran tarihinde cezaevinden izinli olarak çıktığı bilgisine ulaşıldı.
Ölüm olayının ardından alan emniyet şeridiyle çevrilirken, olay yeri inceleme ekipleri arazide ve ceset üzerinde çalışma yürüttü. Ekiplerin sahadaki işlemlerini tamamlamasının ardından Tayfun Güleç'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanabilmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Emniyet güçlerinin vakaya ilişkin başlattığı inceleme süreci devam ediyor.