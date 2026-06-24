Cezaevinden izinli çıkmıştı, boş arazide cesedi bulundu!

Olay, saat 21.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. Arazide hareketsiz yatan bir şahsın olduğunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.