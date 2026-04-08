Cezaevinden izinli çıkmıştı: Kendini ateşe verip metrelerce yüksekten düştü

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlenen M.K. isimli şahıs, ailesinin yaşadığı eve geldi. Evin içinde henüz bilinmeyen bir nedenle kendini ateşe veren M.K., alevler içindeyken bulunduğu dairenin penceresinden dengesini kaybederek beton zemine düştü.

M.K.'nın metrelerce yüksekten beton zemine düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu hızla polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan M.K.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti.

Sağlık ekipleri yaralı şahsa müdahale ederken, itfaiye ekipleri de M.K.'nın kendini yakması sonucu evde başlayan yangına müdahale etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Şahsın yangın esnasında camdan beton zemine düştüğü anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAY ANINI ANLATTI

Olay sırasında bölgede bulunan görgü tanıklarından Halit Balcı, şahsın aniden düştüğünü belirterek süreci şu sözlerle aktardı:"Herhalde içeride yatıyormuş. Biz de detayları tam bilmiyoruz. Pat diye arkama düştü. O anda arkadaşları yetişti. İtfaiye ve ambulans hepsi geldi"

M.K.'nın karşı komşusu olduğunu ifade eden Gülseren Deniz ise ailenin yakın zamanda evden ayrıldığını belirterek şöyle konuştu:"Benim karşı komşum ama ne oldu ben de bilmiyorum. Oradan buradan öğreniyorum. Çocuk kendini yakmış. Allah hidayet eylesin, ben de bilmiyorum geçen hafta taşındılar buradan gittiler ve anahtarı almışım"

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ve yaşanan olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.