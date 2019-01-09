Aldığı ceza caydırıcı olmadı. "Drift"ten ehliyetine el konulmuştu. Akıllanmayan sürücü bu kez trafikte "makas atarken" yakalandı. Konya'nın Beyşehir ilçesindeki o tehlike dolu anları kameralar kaydetti. Trafik güvenliğini tehdit eden 3 sürücüye toplam 5 bin 24 lira ceza kesildi.

Trafik güvenliğini hiçe saydı. Yolda drift attı. Polisin "dur" ikazına uymadı. Ehliyetine el konuldu. Tüm bunlar yetmedi. Akıllanmayan sürücü bu kez de makas atarken yakalandı.



Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Ali Akkanat Bulvarı'nda, peş peşe seyir halinde olan 3 otomobilin tehlikeli anları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına takıldı.



Harekete geçen trafik ekipleri, söz konusu araçları Öğretmenevi Kavşağı'nda durdurdu.



Otomobillerin sürücüleri F.D, G.K. ile M.B'ye makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 1002'şer liralık cezai işlem uyguladı. Sürücü belgesi olmadığı tespit edilen G.K. ile kullandığı aracın sahibine de 2 bin 18'er liralık ceza kesildi. Bu toplam kesilen ceza tutarı 7 bin 42 lira oldu.



Sürücü G.K.'ye, trafik ekipleri tarafından iki ay önce de drift attığı ve "dur" ikazına uymadığı için toplamda 5 bin 245 liralık cezai işlem uygulanmıştı. Sürücü belgesine de iki ay süreyle el konulmuştu.



ulusal.com.tr