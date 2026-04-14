Cezası 16 bin TL! Van Gölü'nde inci kefali av yasağı başlıyor
Van Gölü havzasının endemik türü inci kefali için 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı bu gece yarısı itibarıyla devreye giriyor.
Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayıp üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin (Van balığı) neslini korumak amacıyla her yıl düzenli olarak uygulanan av yasağı dönemi bu gece yarısı başlıyor. 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasını kapsayan üç aylık süreçte, balıkların güvenli bir şekilde üreme yolculuğunu tamamlaması için kaçak avcılığa karşı güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
20 BİN KİŞİNİN GEÇİM KAYNAĞI KORUMA ALTINDA
Van Gölü Havzası’nın en önemli doğal değerlerinden biri olan inci kefali, bölgede yaklaşık 20 bin kişinin de ana geçim kaynağını oluşturuyor. Balıkların bu hassas dönemde avlanmadan nesillerini sürdürebilmesi için kolluk kuvvetleri ile yerel kurumlar ortak bir denetim planı hazırladı.
Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, uygulanacak denetim mekanizması hakkında bilgiler verdi. Şişman, saha denetimlerinin Sahil Güvenlik, Jandarma, Emniyet ve yerel yönetimlerle tam bir koordinasyon içinde yürütüleceğini belirterek, ekiplerin kaçak avcılığı önlemek amacıyla 7 gün 24 saat görev başında olacağını ifade etti.
"SIĞ SULARDA YAKALAMAK ÇOK KOLAYLAŞIYOR"
Üreme göçü sırasında sığ sulara giren balıkların kaçak avcılara karşı oldukça savunmasız kaldığını vurgulayan Şişman, kurumların bu kapsamda yürüttüğü hazırlıkları ve farkındalık çalışmalarını şu sözlerle aktardı:"Balıkların yumurtlamaya çıktığı bu dönemde maalesef korunaksız oluyorlar ve doğal olarak avcıların hedefi haline geliyorlar. Sığ sularda yakalamak çok kolaylaşıyor. Bizler ne yapıyoruz? Öncelikle komisyonlarımızı toplayarak bir değerlendirme yapıyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün yanı sıra göl kenarında bulunan muhtarlıklarımız ve bölgedeki okullarla farkındalık çalışmaları, koordinasyon toplantıları ve değerlendirmeler gerçekleştiriyoruz. Sahada 7/24 esasına göre denetimlerimize yarından itibaren başlıyoruz. Peki, bu denetimleri ne için yapıyoruz? İnci kefali balığımızın üreme mevsimini rahat bir şekilde tamamlaması, göldeki popülasyonun ve varlığının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için elimizden gelen her türlü çalışmayı göstermeye devam edeceğiz"
GEÇEN YIL 2 MİLYON 700 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığın su seviyelerini düşürerek rekolteyi olumsuz etkilediğini, ancak mevcut hidrolojik verilerin umut verici olduğunu belirten Şişman, av yasağını delenlere yönelik uygulanan yaptırımları ve güncel ceza tutarlarını şu sözlerle aktardı: "Geçen yılı değerlendirdiğimizde, maalesef kurak bir yıldı ve üreme ile ilgili rapor edilmiş bir verim düşüklüğü yaşandı. Yıllık avlanma miktarını normalde 8-10 bin ton olarak öngörüyoruz ancak geçen sene bu miktar 7 bin ton civarında gerçekleşti. Fakat bu sene durum farklı. Hem düzenli bir yağış rejimimiz var hem de tatlı sularda yaptığımız incelemelerde, akarsularımızın göle kavuştuğu yerlerdeki debi miktarlarının gayet verimli ve mevsim itibarıyla iyi bir noktada olduğunu görüyoruz. Bu durum, üreme mevsiminin Van balığımız açısından sağlıklı geçeceğinin bir göstergesidir. Geçen yılın verilerine baktığımızda; kaçak avcılık yapan, kaçak satış yapan veya taşınmaması gereken balığı taşımaya çalışan yaklaşık 270 kişiye, 1380 sayılı Kanun kapsamında toplam 2 milyon 700 bin TL idari para cezası uygulandı. Bu yıl için vatandaşlarımızı uyaralım; kaçak avlanmanın cezası 16 bin TL'dir. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Av yasağı döneminde, inci kefalini özellikle sığ sularda veya gölde avlamaya devam edenlerin ihbar edilmesi konusunda tüm vatandaşlarımızın bize yardımcı olmalarını bekliyoruz"
YASAKLARLA BİRLİKTE BALIĞIN BOYU BÜYÜDÜ
Sıkı denetimler ve koruma çalışmaları, göl çevresinde geçimini sağlayan yerel halkın mesaisine de doğrudan yansıyor. Bölgede yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Necmettin Akdeniz, yasağın başlamasıyla birlikte teknelerini limana çektiklerini belirtti. Koruma süreçlerinin balık popülasyonuna sağladığı fiziksel katkıya dikkat çeken Akdeniz, önlerindeki üç aylık periyodu nasıl değerlendireceklerini şu ifadelerle dile getirdi:"Dün akşam attığımız ağlarımızı bu sabah çektik. Bu 3 aylık yasak sezonunda ağlarımızı teknelerimizden alacağız. Bu ağların bakım ve tamiratlarını yapacağız. Sıcak yaz günlerinde ise teknelerimizin bakımını yapacağız. Nasip olursa 15 Temmuz'da yeniden avlanmaya başlayacağız. Daha önce yaklaşık 20 adet balık bir kilo gelirken, av yasaklarıyla birlikte boyu büyüyen balığın şimdi 8-9 adedi bir kilogram oluyor"