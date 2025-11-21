“Cezayı öder çıkarız” diyen firmaya şok yaptırım! O sözler sonrası şirket faaliyetleri durduruldu

Olay, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Esenlik Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde duran 31 RN 822 plakalı bir mikserden yolun tam ortasına beton dökülmeye başlanması, çevredeki vatandaşların büyük tepkisini çekti. Durumu fark eden Fahri Cihan Kaymakçı, mikser sürücüsünü cep telefonuyla kayda alarak duruma tepki gösterdi.

Kayıt altına alınan görüntülerde, Asdur Beton firması çalışanlarının küstahça bir tavır sergilediği ortaya çıktı. Vatandaşların tepkisine karşılık veren firma çalışanları, "Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz" sözleriyle kamuoyunun tepkisini daha da artırdı.

FİRMANIN FAALİYETİ DURDURULDU

Görüntülerin hızla yayılması üzerine Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi derhal harekete geçti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla firmanın faaliyetlerinin durdurulduğunu ve en üst sınırdan cezai işlem uygulandığını duyurdu.

Başkan Öntürk, açıklamasında kamu düzenini hiçe sayan bu tavra sert bir dille tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Kimse Hatay'dan büyük değil. Firmanın faaliyeti durduruldu. Kanunların elverdiği en üst sınırdan ceza kesildi. Denetimlerimiz sürüyor. Bu şehirde başıboşluğa müsaade yok. Herkes hesabını ona göre yapsın."

Yaşanan olay anını kayıt altına alan Fahri Cihan Kaymakçı, Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e gösterdikleri hassasiyet ve hızlı müdahale için teşekkürlerini iletti. Kaymakçı, olayın akşam saatlerinde çiftlikten evine geçerken yaşandığını belirterek, mikserin yola beton boşalttığını gördüğünü anlattı. Tepki gösterdiğinde mikser sürücüsü yerine operatörün kendisine "Benim firmam zengin, ceza öderiz ve gideriz" dediğini aktardı.

Vatandaş Kaymakçı, yetkililerin tepkisi hakkında şunları söyledi: "Bu haber yayınlandıktan sonra Sayın Valimiz ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, Hatay halkının sahipsiz olmadığını bir kez daha göstermiştir. İlgilerinden dolayı teşekkür ederim. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla firmanın faaliyetlerini durdurduğunu ve idari para cezasının uygulandığını söylediler."