“Cezayı öder çıkarız” diyen firmaya şok yaptırım! O sözler sonrası şirket faaliyetleri durduruldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde yolun ortasına sorumsuzca beton döken ve vatandaşın tepkisine "Benim firmam zengin, cezamızı öderiz" sözleriyle karşılık veren şirkete yönelik Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Valilik harekete geçti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
“Cezayı öder çıkarız” diyen firmaya şok yaptırım! O sözler sonrası şirket faaliyetleri durduruldu
Yayınlanma:

Olay, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Esenlik Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde duran 31 RN 822 plakalı bir mikserden yolun tam ortasına beton dökülmeye başlanması, çevredeki vatandaşların büyük tepkisini çekti. Durumu fark eden Fahri Cihan Kaymakçı, mikser sürücüsünü cep telefonuyla kayda alarak duruma tepki gösterdi.

Kayıt altına alınan görüntülerde, Asdur Beton firması çalışanlarının küstahça bir tavır sergilediği ortaya çıktı. Vatandaşların tepkisine karşılık veren firma çalışanları, "Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz" sözleriyle kamuoyunun tepkisini daha da artırdı.

FİRMANIN FAALİYETİ DURDURULDU

Görüntülerin hızla yayılması üzerine Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi derhal harekete geçti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla firmanın faaliyetlerinin durdurulduğunu ve en üst sınırdan cezai işlem uygulandığını duyurdu.

Başkan Öntürk, açıklamasında kamu düzenini hiçe sayan bu tavra sert bir dille tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Kimse Hatay'dan büyük değil. Firmanın faaliyeti durduruldu. Kanunların elverdiği en üst sınırdan ceza kesildi. Denetimlerimiz sürüyor. Bu şehirde başıboşluğa müsaade yok. Herkes hesabını ona göre yapsın."

Yaşanan olay anını kayıt altına alan Fahri Cihan Kaymakçı, Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e gösterdikleri hassasiyet ve hızlı müdahale için teşekkürlerini iletti. Kaymakçı, olayın akşam saatlerinde çiftlikten evine geçerken yaşandığını belirterek, mikserin yola beton boşalttığını gördüğünü anlattı. Tepki gösterdiğinde mikser sürücüsü yerine operatörün kendisine "Benim firmam zengin, ceza öderiz ve gideriz" dediğini aktardı.

Vatandaş Kaymakçı, yetkililerin tepkisi hakkında şunları söyledi: "Bu haber yayınlandıktan sonra Sayın Valimiz ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, Hatay halkının sahipsiz olmadığını bir kez daha göstermiştir. İlgilerinden dolayı teşekkür ederim. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla firmanın faaliyetlerini durdurduğunu ve idari para cezasının uygulandığını söylediler."

“Cezayı öder çıkarız” diyen firmaya şok yaptırım! O sözler sonrası şirket faaliyetleri durduruldu - Resim : 1

Çocuk psikiyatrisinde akılalmaz vurgun! Sahte reçeteler SGK’yı 112 milyon zarara soktuÇocuk psikiyatrisinde akılalmaz vurgun! Sahte reçeteler SGK’yı 112 milyon zarara soktuGündem
Türkiye’den Alman devlerine açık davet: “Yatırımlarınızı Türkiye’ye taşıyın”Türkiye’den Alman devlerine açık davet: “Yatırımlarınızı Türkiye’ye taşıyın”Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

hatay
Günün Manşetleri
Sahte reçeteler SGK’yı 112 milyon zarara soktu
Türkiye’den Alman devlerine açık davet: “Yatırımlarınızı Türkiye’ye taşıyın”
CHP İstanbul İl Kongresi iptal davası ertelendi!
İlk 10 ayda ziyaretçi sayısı 55 milyonu geçti
14 ilde yasa dışı bahis çetesi çökertildi
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu
Böcek ailesi soruşturmasında gelişme
Bakan Uraloğlu açıkladı: Dev bütçenin yarısı demiryoluna ayrıldı!
Jeoloji uzmanı en riskli fay için uyardı
Rekabet Kurumu'ndan 'pazar kısıtlaması' soruşturması
Çok Okunanlar
Meteoroloji alarm verdi! Meteoroloji alarm verdi!
Piyasalarda son durum: Altın zirveyi zorluyor! Piyasalarda son durum: Altın zirveyi zorluyor!
21 Kasım akaryakıt zammı açıklandı! 21 Kasım akaryakıt zammı açıklandı!
Deprem tartışması büyüyor Deprem tartışması büyüyor
Yarın başlıyor! Milyonluk arabalar bir gecede 500 bin TL zamlanacak Yarın başlıyor! Milyonluk arabalar bir gecede 500 bin TL zamlanacak