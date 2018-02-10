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CHP Adıyaman İl Kongresi tekrarlandı

YSK tarafından, partiye üyeliği bulunmayan adayların oy kullandıklarının belirlenmesi üzerine iptal edilen kongre yeniden yapıldı

CHP Adıyaman İl Kongresi tekrarlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından partiye üyeliği bulunmayan adayların oy kullanmasının belirlenmesi nedeniyle iptal edilen CHP Adıyaman İl Kongresi yeniden yapıldı.

Adıyaman Belediyesi konferans salonunda tekrarlanan kongrede Deniz Çakmak ve Ali Murat Bilgiç il başkanlığına aday oldu. Kongrede, 172 delegeden 170'i oy kullandı. Çakmak, 170 delegenin 94'nün oyunu alarak yeni il başkanı seçildi.

Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kongrenin kaybedeni olmadığını ve tüm Cumhuriyet Halk Partililere teşekkür ettiğini söyledi.

CHP İl Kongresi 30 Aralık 2017 tarihinde Adıyaman Belediyesi konferans salonunda gerçekleşmiş, Deniz Çakmak ve Ali Murat Bilgiç'in aday olduğu kongreyi, iki oy farkla Bilgiç kazanmıştı. Kongre, CHP'ye üyeliği bulunmayan kişilerin oy kullandığının tespit edilmesi üzerine, 3 Ocak 2018 tarihinde YSK tarafından iptal edilmişti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #tekrar #kongre #chp #Adıyaman
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