CHP Parti Sözcüsü Tezcan, "Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerini Anayasa güvence altına almıştır. Keyfi olarak bu anayasal güvenceyi yok sayıp, 'ben dedim oldu' anlayışı ile düzenleme yapamazsınız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin pozisyonunu, duruşunu, haklarını Anayasa güvence altına almıştır. Keyfi olarak bu anayasal güvenceyi yok sayıp, 'ben dedim oldu' anlayışı ile düzenleme yapamazsınız." dedi.



Tezcan, beraberindeki Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Uğur Bayraktutan, Milletvekilleri Murat Emir ve Tufan Köse ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.



TBB Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tezcan, şöyle konuştu:



"TBB'nin adındaki 'Türkiye' isminden rahatsızlığın ifade edilmesi, TTB'nin adındaki 'Türk' isminden rahatsızlık ifade edilmesi anlaşılabilir bir şey değildir. TBB hiçbir tabelasından 'Türkiye' sözünü indirmedi hatta tabelalardan 'TC' isminin silinmesine en fazla tepki gösteren kuruluşların başında geliyor. Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin pozisyonunu, duruşunu, haklarını Anayasa güvence altına almıştır. Keyfi olarak bu anayasal güvenceyi yok sayıp, 'ben dedim oldu' anlayışı ile düzenleme yapamazsınız. Bütün meslek örgütlerine yönelik yukarıdan dizayn etme anlayışını kabul etmiyoruz."



TBB'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşmede bulunmasının sevindirici olduğunu aktaran Tezcan, "Diyalog hatta iş birliği kapısının açık tutulması ve böyle bir süreçte meslek örgütleriyle sürekli görüşme içerisinde sorunun, sorun yaratmadan çözülmesinin bizim için de sevindirici olacağını ifade etmek istiyorum. Bize düşen her türlü desteği vereceğimizi aktarmak istiyorum." dedi.



"Adalet Bakanı ile görüştük"

TBB'ye verdikleri destekten dolayı CHP heyetine teşekkür eden Feyzioğlu ise Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.



CHP'nin ziyaret sebebini, meslek örgütleri üzerinden başlatılan ve neden başlatıldığını da bilmedikleri bir polemik nedeniyle olduğunu aktaran Feyzioğlu, "TBB açısından konuşacak olursak, nerede toplumsal bir sıkıntı, bir acı varsa TBB orada olmuştur. TBB'nin ve baroların parçalanması, ortadan kaldırılmasının telaffuz edilmesini bile biz akılla savaşmak gibi görürüz, doğru bulmayız." dedi.



TSK'nın Afrin'de seferdeyken ve milli birliğe bu kadar ihtiyacın duyulduğu bir dönemde, milli birliğin en önemli bağlama noktalarından meslek dayanışmasını yerle bir edecek bir girişimi doğru bulmadıklarını söyledi.



Feyzioğlu, şöyle konuştu:



"Dün biz Sayın Adalet Bakan ile önemli bir görüşme yaptık. Kendisiyle diyalog kapılarının açıldığını gördük, buna memnuniyet duyduk. Huzurunuzda Sayın Adalet Bakanı'na da teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki hafta umut ediyorum tekrar bir görüşme imkanı sağlanacak. Konu biraz daha netleşecek. Ben bu işi birlikte yapıcı bir şekilde çözüme kavuşturalım noktasında bir ortak iradenin oluşmasını bekliyorum. Bizim amacımız bağcıyı falan dövmek değil biz burada en doğruyu bulmaya gayret ediyoruz."



Feyzioğlu, bir soru üzerine Adalet Bakanı Gül ile yaptıkları görüşmenin detayına ilişkin bilgi paylaşamayacağını belirtirken, "Diyalog kapısı açık Sayın Bakan vasıtasıyla bu önemlidir. Buna bugün milletimizin ihtiyacı var. Umut ediyorum haftaya güzel haberler veririz." yanıtını verdi.



Afrin şehidinin maaşına haciz işlemi başlatan avukatla herhangi bir gelişme olup olmadığının sorulması üzerine de Feyzioğlu, kendilerinin disiplin merci değil itiraz merci olduklarını belirterek, esasa ilişkin bir şey söylemelerinin doğru olmayacağını bildirdi.



Olayın üzücü bir olay olduğunu gereğinin de Yozgat Barosu tarafından yapıldığı ifade eden Feyzioğlu, söz konusu avukatın ofisinin taşlanmasının, linç edilmesinin ise hukuk devletine, kamu düzenine aykırı davranışlar olduğunu belirtti.