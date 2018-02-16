CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, hukuki değil siyasi tutuklu olduğunu savunarak, "Berberoğlu'nun en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacağına da eminiz." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda, "CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na özgürlük" talebiyle başlatılan "Millet vekiline yazıyor" kampanyasının başlangıcında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 8 aydır tutuklu bulunan Berberoğlu'nun müebbetle yargılandığını ve en son kararla cezasının 5 yıla indirildiğini hatırlattı.



Torun, Berberoğlu'nun, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasına ilişkin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırarak, tutukluluk halinin devamına karar verilmesine ilişkin şunları söyledi:



"Bugünkü hukuk sisteminde bu duruma geldiyse bu aslında suçsuzluğunun da bir ispatı. Görsel ve yazılı basında gündeme gelmiş bir konuyu dile getirdi diye bir milli irade gasbıyla karşı karşıyayız. Enis Berberoğlu, hukuki tutuklu değil, siyasi tutukludur ve hukuk sistemine göre değil, siyasi otoritenin iradesine göre tutukludur. Bunu asla kabul etmiyoruz ve en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacağına da eminiz. İçinde bulunduğumuz tek adam yönetimi ne yaparsa yapsın, bunu engelleyemeyecek ve inanıyorum ki önümüzdeki süreçte vicdanlı hakimler hukuku teslim ederek en kısa sürede Enis Bey'i özgürlüğüne kavuşturacaklar."



"Millet vekiline yazıyor" kampanyası için getirilen deftere ilk yazıyı kaleme alan Torun, daha sonra yazdıklarını gazetecilere okudu.