CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Yerel Seçim gündemi ile toplandı. Toplantının ardından İzmir ve ilçelerinde adaylar belli oldu.Buna göre, PM'ye sunulan listede büyükşehir için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ismi belirlendi.

MYK toplantısından geçen ve PM’ye sunulan isimler ise şöyle:MYK toplantısından geçen ve PM’ye sunulan isimler ise şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Cemil Tugay

Aliağa: Çağatay Güç

Balçova: Onur Yiğit

Bayındır: Davut Sakarsu

Bayraklı: İrfan Önal

Bergama: Tanju Çelik

Beydağ: Şakir Başaran

Bornova: Ömer Eşki

Buca: Görkem Duman

Çeşme: Lal Denizli

Çiğli: Uygar Yıldırım

Dikili: Adil Kırgöz

Foça: Saniye Bora Fıçı

Gaziemir: Ünal Işık

Güzelbahçe: Mustafa Günay

Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay

Karaburun: Nurşen Balcı

Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler

Kemalpaşa: Mehmet Türkmen

Kınık: Sema Bodur

Kiraz: Nasuh Coşkun

Konak: Nilüfer Çınaraltı Mutlu

Menderes: İlkay Çiçek

Menemen: Deniz Karakurt

Narlıder

e: Erman Uzun

Ödemiş: Mustafa Turan

Seferihisar: İsmail Yetişkin

Selçuk: Filiz Ceritoğlu

Tire: Hayati Okuroğlu

Torbalı: Övünç Demir

Urla: Selçuk Balkan

TUNÇ SOYER ADAY GÖSTERİLMEDİ

Böylece günlerdir İzmir Belediye Başkan adayı kim olacak sorusu cevabını buldu. Mevcut İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer aday gösterilmedi.