CHP İzmir'de Orman Kanunu Uyguluyor! İzmir Belediyesi Özel Mülkü Gasp Ederek Yol Yaptı

Ulusal Kanal İzmir’de kangrenleşen sorunların başında gelen Harmandalı Çöplüğünde bir skandalı daha ortaya çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi çöplüğün sınırını aştı, verimli tarım arazisi olan özel mülke, yol yaptı, atık depolamaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tufan ailesine ait arazinin ilk önce 1 dönümlük kısmını kamulaştırmadan yol yaptı. Şimdi de çöp sahasına giden yolu güzergâhı değiştirildi. CHP’li Büyükşehir Belediyesi bu kez de Tufan ailesinin arazinin 5 dönüme kamulaştırmadan yol geçirdi.

Harmandalı Mahallesinde 476 parsel sahiplerinden Dilek Erdem Tufan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne dava açtıklarını söyledi.

Arazi sahiplerinden Temel Tufan da bölgenin önemli bir tarım arazisi olduğunu dile getirdi.

Tufan Ailesi arazilerinden geçen yol için İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’den izahat yapılmasını istedi. Belediye yetkilileri mülk sahiplerine “Biz bu yolu yapacağız, gidin dava açın” ifadelerini kullandı.