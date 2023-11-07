CHP İzmir'de Orman Kanunu Uyguluyor! İzmir Belediyesi Özel Mülkü Gasp Ederek Yol Yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı bölgesinde özel arazilere yasa dışı yolla kaçak çöp depolama sahası oluşturdu. Özel arazi sahipleri Büyükşehir Belediyesi’ne gasp davası açtı. Ulusal Kanal muhabiri Özgür Doğu Saymaz o arazilere girdi ve gaspı yerinde görüntüledi.

Editör: Özgür Doğu Saymaz
Son Güncelleme:

Ulusal Kanal İzmir’de kangrenleşen sorunların başında gelen Harmandalı Çöplüğünde bir skandalı daha ortaya çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi çöplüğün sınırını aştı, verimli tarım arazisi olan özel mülke, yol yaptı, atık depolamaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tufan ailesine ait arazinin ilk önce 1 dönümlük kısmını kamulaştırmadan yol yaptı. Şimdi de çöp sahasına giden yolu güzergâhı değiştirildi. CHP’li Büyükşehir Belediyesi bu kez de Tufan ailesinin arazinin 5 dönüme kamulaştırmadan yol geçirdi.

Harmandalı Mahallesinde 476 parsel sahiplerinden Dilek Erdem Tufan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne dava açtıklarını söyledi.

Arazi sahiplerinden Temel Tufan da bölgenin önemli bir tarım arazisi olduğunu dile getirdi.

Tufan Ailesi arazilerinden geçen yol için İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’den izahat yapılmasını istedi. Belediye yetkilileri mülk sahiplerine “Biz bu yolu yapacağız, gidin dava açın” ifadelerini kullandı.

İzmir'de Bina Çöktü! Çevredeki 3 Apartman Tahliye Edildiİzmir'de Bina Çöktü! Çevredeki 3 Apartman Tahliye EdildiYurt
# izmir # harmandalı # İzmir Büyükşehir Belediyesi
Çok Okunanlar
Dilan Polat İfşa Oldu!
Dilan Polat İfşa Oldu!
Dilan Polat 4 Yaşındaki Oğlu Milan'da Mı Cezaevine Girecek?
Dilan Polat 4 Yaşındaki Oğlu Milan'da Mı Cezaevine Girecek?
İstanbul'da Metroda İntihar Girişimi!
İstanbul'da Metroda İntihar Girişimi!
AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Gerçekleşen Son Depremler...
AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Gerçekleşen Son Depremler...
İSKİ Güncel Oranı Paylaştı, Bir Türlü Artmıyor! Hangi Barajda Ne Kadar Su Kaldı?
İSKİ Güncel Oranı Paylaştı, Bir Türlü Artmıyor! Hangi Barajda Ne Kadar Su Kaldı?
Öne Çıkanlar Filistinli Annenin Çocuğuyla Konuşması! Yürekleri Dağladı! | Ulusal Haber Filistinli Annenin Çocuğuyla Konuşması! Yürekleri Dağladı! | Ulusal Haber Tam bir lif kaynağı! Tam bir lif kaynağı!