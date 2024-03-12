CHP'li aday tepki toplamaya devam ediyor!

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala partilerde sular durulmuyor. Adana'da oldukça olaylı bir aday seçim süreci geçiren CHP tepki toplamaya devam ediyor.

Çukurova ilçesi için aday adaylığı başvurusu yapanlardan Oya Tekin Seyhan ilçesine, Seyhan için aday adaylığı başvurusu yapan Emrah Koray ise Çukurova’ya aday gösterilmişti. Bu kargaşa CHP'lilerden tepki toplamıştı.

HALKTAN İLK TEPKİ 'LÜKSE'

Seyhan’da ismini vermeyen bazı vatandaşların aktardığı bilgilere göre, Oya Tekin’in tepki çeken ilk hareketlerinden biri ilçedeki seçim çalışmalarına lüks arabalarla ve pahalı kıyafetlerle başlaması oldu. İlçede tepki gördükten sonra bu noktada daha makul değişikliklere gittiği öğrenilen Oya Tekin’in asıl tartışma konusu olan hamlesi ise seçim müziği olarak seçtiği türkü.

ADAYIN SEÇTİĞİ TÜRKÜ OLAY OLDU

Oya Tekin'in asıl mesleği icra avukatlığı ve bu konuda kötü bir üne sahip olduğu iddia ediliyor. Seyhan halkıysa adayın tam da kendine yakışır bir türkü seçtiğini söylüyor. Sözleri arasında “Evini başına yâr yâr, yıkar da giderim” sözleri bulunan ünlü “Burçak Tarlası” türküsünü kendisine seçim müziği olarak uyarlatan Oya Tekin'e Adanalıların tepki gösterdiği görülüyor.

SuperHaber'in haberine göre bu tepkinin en önemli nedenlerinden bir tanesi, eşi de kendisi gibi avukat olan Tekin’in Adana başta olmak üzere Türkiye çapında yaklaşık 300 bin icra dosyası olduğu ileri sürülüyor. Bazı vatandaşlar, "Kendisine çok yakışan bir şarkı seçmiş" diye yorum yaptı.

Oya Tekin ile ilgili Muharrem Keklik isimli bir vatandaş, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yıllardır, para için bir hafiye gibi çalışarak, bankaların avukatlığını yapan, insanların altındaki çulunu alacak kadar acımasız olan bu kişi, şimdi gülücükler dağıtarak demokrasi dersi vermeye çalışıyor.

Kredi borcundan dolayı,Yedi bin lira olan borcumu,otuz bin liraya yükseltti.İş yerinden otuz bin lira karşılığında mal haczeti.Bilgisayara varana kadar haczeti.

Hacedilen mallar yediemin deposunda çürümeye terk edildi.Satişıni bile istemedi.Hem mallar gitti,hemde borç katlanarak devam ediyor.Yedi bin lira olan borç ,şimdi dörtyüz bine yükseldi.

Kısacası bizi bu günkü değeri ile dörtyüz bin lira zarara uğrattı.Bir işletmenin iflasına neden oldu.Bu şahıs şimdi demokrasi ,eşit paylaşım ve birlikte yönetmekten bahsediyor.

Sanki geçmişte gülen bir yüzmüş gibi sahte gülücükler dağıtmaya çalışıyor.Gülmek içsel bir duygudur.Bunun bile farkında değil.İçten olmadığı zaman hemen kendini ele verir.



Birde Yüreğir de joker aday göstermişler.CHP sanki bana müspet olsun diye bu adayları gösterdi.Onun hikayesini de önümüzdeki günlerde anlatacağım.Gerçeklerin bir kötü huyu var. Ne kadar gizlenirse gizlensin birgün açığa çıkar."

ADANA'DAKİ TÜM İCRA DAVALARI ELLERİNDEN GEÇİYOR İDDİASI

Oya Tekin aday olmasının ardından işlerini meslektaşı olan eşine devrettiği belirtiliyor. Eşinin bir ortağıyla yürüttükleri hukuk bürosu Adana’da faaliyet gösteren bankaların neredeyse tamamında yetkili olduğu iddia ediliyor.

Yani bu bankaların müşterilerine gönderdiği icralar, bu hukuk bürosundan çıkıyor.

Oya Tekin’in yürüttüğü haciz işlemlerinden muzdarip olan Adana'lılar CHP'ye tepkili.

DEDEKTÖRLE ALTIN ARIYORLAR

Seyhan halkına dayatılan Oya Tekin’in hacze ittiği ikametlerde metal dedektörleriyle altın araması yaptırdığını, o nedenle CHP’nin Oya Tekin dayatmasının büyük tepkiyle karşılandığını belirten bir vatandaş, “Seyhan’ı kaybedecek CHP. Burada biz de dahil sayısız mağdur var. Bankalardan para kazanmak için kimsenin gözünün yaşına bakmadılar. Şimdi de elini kolunu sallayarak hacizden hacize yolunu düşürdüğü Seyhan’da başkan olmak için geziyor” dedi. Bir başka vatandaş ise “tam kendine göre bir seçim şarkısı bulmuş, tam Oya Tekin’i özetliyor yani. Belediye başkanı olursa vaadi belli kadının” ifadelerini kullandı.